Show de Ricky Martin em Montenegro sofre interrupção abrupta Reprodução/Instagram

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Rio – Ricky Martin precisou interromper seu show em Montenegro, nesta última quinta-feira (21), após uma bomba de gás lacrimogênio ser lançada em direção ao palco. A assessoria do cantor confirmou que ele está bem, apesar do incidente, e explicou o ocorrido.

“Como medida preventiva, Ricky Martin e toda a sua equipe abandonaram imediatamente o cenário enquanto a segurança e as autoridades locais trabalhavam para controlar a situação e garantir a segurança de todos os presentes”, relataram em comunicado.

O porto-riquenho retornou aos palcos no mesmo dia, quando a situação foi controlada, para continuar a apresentação que dava início à etapa europeia de sua turnê “Ricky Martin Live”. 

O prosseguimento do tour também foi assegurado, e o artista seguirá com os shows já programados na Europa e mais datas internacionais.