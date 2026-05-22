Show de Ricky Martin em Montenegro sofre interrupção abrupta Reprodução/Instagram
“Como medida preventiva, Ricky Martin e toda a sua equipe abandonaram imediatamente o cenário enquanto a segurança e as autoridades locais trabalhavam para controlar a situação e garantir a segurança de todos os presentes”, relataram em comunicado.
O porto-riquenho retornou aos palcos no mesmo dia, quando a situação foi controlada, para continuar a apresentação que dava início à etapa europeia de sua turnê “Ricky Martin Live”.
O prosseguimento do tour também foi assegurado, e o artista seguirá com os shows já programados na Europa e mais datas internacionais.
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