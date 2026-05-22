"Laser-Gato" ganha prêmio em CannesReprodução/Instagram
Curta brasileiro 'Laser-Gato' recebe prêmio em Cannes
Produção alcançou a primeira posição na mostra La Cinef
Curta brasileiro 'Laser-Gato' recebe prêmio em Cannes
Produção alcançou a primeira posição na mostra La Cinef
Wesley Safadão se pronuncia sobre boatos de crise com Thyane Dantas e expõe verdade
Cantor surgiu nas redes sociais para rebater especulações sobre separação
'Dominguinho': João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho se apresentarão na Cidade das Artes
Venda de ingressos iniciou nesta quinta-feira (22)
Estácio de Sá lança cards colecionáveis de grandes nomes da história da escola
Iniciativa integra celebrações pelo centenário da agremiação
Irmã de Deolane Bezerra, Dayanne se pronuncia após prisão: 'Meu coração sangra'
Influenciadora afirmou que a família enfrenta um 'pesadelo'
Blogueirinha fala sobre futuro de novela e recorda problema de saúde
Atração não foi adiante por falta de empolgação e complicações nos bastidores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.