"Laser-Gato" ganha prêmio em Cannes - Reprodução/Instagram

"Laser-Gato" ganha prêmio em CannesReprodução/Instagram

Publicado 22/05/2026 14:34

Rio – O curta-metragem brasileiro “Laser-Gato” conquistou prêmio na mostra La Cinef, considerada uma vitrine para novos talentos, realizadores e estudantes de cinema, no Festival de Cannes, nesta quinta-feira (21).

Dirigido por Lucas Acher, o filme se passa em São Paulo, e é uma coprodução entre Brasil, Estados Unidos e Reino Unido.

O projeto alcançou o primeiro prêmio da La Cinef, em escolha do júri formado por Carla Simón, Ali Asgari, Salim Kechiouche, Ji-Min Park e Magnus von Horn. Nas outras colocações da premiação, ficaram, respectivamente, as produções "Silent voices", de Nadine Misong Jin da Coreia do Sul, e "Never enough", de Julius Lagoutte Larsen da França.

A mostra contemplou 19 filmes, selecionados entre as 2.7747 inscrições enviadas por 662 escolas de cinema de todo o mundo.