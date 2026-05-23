Christopher Nolan é o diretor de 'A Odisseia' - AFP

Christopher Nolan é o diretor de 'A Odisseia'AFP

Publicado 23/05/2026 19:04 | Atualizado 23/05/2026 19:05

Rio - O multipremiado diretor Christopher Nolan falou sobre sua escolha de escalar a atriz Lupita Nyong'o para o papel de Helena de Tróia na nova adaptação de “A Odisseia”, baseada no poema de Homero. Desde que foi anunciada para dar vida à personagem, a artista tem sofrido ataques racistas.

Em entrevista à revista americana “Elle”, Nolan elogiou Lupita e contou que torcia para que a atriz aceitasse o papel. Além de Helena de Tróia, Nyong'o também interpretará a irmã gêmea dela, Clitemnestra.

“A força e a elegância eram muito importantes para a personagem Helen. E Lupita faz parecer que não faz nenhum esforço. Tenho certeza de que é preciso muita disciplina e treinamento para projetar esse tipo de elegância e sentir a emoção fervilhando por baixo da personagem, as camadas da personagem ali, bem ali, no fundo. Ela é simplesmente uma pessoa incrível para se trabalhar, e eu estava absolutamente desesperado para que ela fizesse o papel”, disse o diretor.

Na trama, Helena de Tróia é filha do deus Zeus e da mortal Leda. Ela também é a mulher do rei Menelau de Esparta. Após ser raptada devido à sua famosa beleza, seu desaparecimento desencadeia a Guerra de Tróia. Irmã gêmea de Helena, Clitemnestra é casada com Agamenon, líder do exército grego na busca por Helena e irmão de Menelau.

Desde que foi anunciada para o papel, Lupita recebeu uma série de ataques racistas. Em entrevista à mesma revista, a atriz relembrou que a produção se trata de uma história mitológica e revelou que não perde tempo com as críticas.

“Apoio muito a intenção do Chris com isso e com a versão dessa história que ele está contando. Nosso elenco é representativo do mundo. Não vou perder meu tempo pensando em uma defesa. As críticas existirão, quer eu as responda ou não”, disse.

A artista também falou sobre a importância do papel e celebrou a oportunidade de poder representá-lo. “É algo extraordinário fazer parte de ‘A Odisseia’, porque é algo grandioso. Abrange mundos. É por isso que o elenco é o que é. Estamos ocupando a narrativa épica do nosso tempo”, afirmou.

Além de Lupita, o elenco conta com nomes como Matt Damon, como Odisseu; Anne Hathaway, como Penélope; Tom Holland, como Telêmaco; Zendaya, como a deusa Atena; Charlize Theron, como Circe; Benny Safdie, como Agamenon; e estrelas como Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth, John Leguizamo e muitos outros.

“A Odisseia” chega aos cinemas brasileiros em 16 de julho. Segundo a rede AMC, o longas terá quase 3 horas de duração, com 2 horas e 52 minutos, se tornando o segundo maior longa de Nolan, ficando 8 minutos atrás do vencedor do Oscar de 2024 “Oppenheimer”.