UFRRJ concederá título de doutor honoris causa aos integrantes dos Paralamas do Sucesso - Reprodução/Instagram

UFRRJ concederá título de doutor honoris causa aos integrantes dos Paralamas do Sucesso Reprodução/Instagram

Publicado 25/05/2026 14:28

Rio – Os integrantes da banda Os Paralamas do Sucesso serão homenageados pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) com o título de doutor honoris causa. A informação foi divulgada pela própria instituição nas redes sociais.



Receberão a honraria o vocalista e guitarrista Herbert Vianna, o baixista Bi Ribeiro, o baterista João Barone e o tecladista João Fera.



A formação do grupo, um dos maiores nomes do rock nacional, surgiu em 1982, em Seropédica, município que abriga o principal campus da universidade.



A cerimônia de entrega do título acontecerá no dia 9 de junho, às 14h, no Auditório Gustavo Dutra, localizado no Pavilhão Central (P1) do Campus Seropédica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

O título de doutor honoris causa, em português "por causa de honra", é a principal honraria concedida por universidades, e representa um diploma honorífico entregue a personalidades que tenham se destacado por contribuições às ciências, artes, cultura ou à humanidade







