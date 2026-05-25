Rio – Os integrantes da banda Os Paralamas do Sucesso serão homenageados pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) com o título de doutor honoris causa. A informação foi divulgada pela própria instituição nas redes sociais.
Receberão a honraria o vocalista e guitarrista Herbert Vianna, o baixista Bi Ribeiro, o baterista João Barone e o tecladista João Fera.
A formação do grupo, um dos maiores nomes do rock nacional, surgiu em 1982, em Seropédica, município que abriga o principal campus da universidade.
A cerimônia de entrega do título acontecerá no dia 9 de junho, às 14h, no Auditório Gustavo Dutra, localizado no Pavilhão Central (P1) do Campus Seropédica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
O título de doutor honoris causa, em português "por causa de honra", é a principal honraria concedida por universidades, e representa um diploma honorífico entregue a personalidades que tenham se destacado por contribuições às ciências, artes, cultura ou à humanidade
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