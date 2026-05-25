Tânia Maria integra elenco de "Sábado Morto" - Reprodução/Instagram

Tânia Maria integra elenco de "Sábado Morto"Reprodução/Instagram

Publicado 25/05/2026 15:59

Rio – Conhecida por interpretar Dona Sebastiana em “O Agente Secreto”, filme que concorreu ao Oscar 2026, a atriz potiguar Tânia Maria, de 79 anos, foi confirmada no elenco de “Sábado Morto”, novo projeto de Leonardo Lacca.

O longa de Lacca, colaborador frequente de Kleber Mendonça filho, já iniciou suas filmagens, e conta com os cenários de Recife e do interior de Pernambuco. “Sábado Morto” tem a produção da Trincheira Filmes, da Cinemascópio, empresa de Mendonça e de sua mulher, e da produtora Planta.

Jesuíta Barbosa será o protagonista da obra, que explora o retorno de Diogo, um médico residente em recife, à sua cidade natal no sertão pernambucano após um acontecimento inesperado em sua família.

Outros nomes presentes na escalação do filme são os atores Malu Falangola, Múcia Teixeira e Matteus Cardoso.