Netflix anuncia série médica brasileira, 'Med'Alexandre Schneider/Netflix
A novidade foi apresentada durante o Rio2C 2026, considerado o maior encontro de criatividade da América Latina. Na ocasião, a plataforma revelou cinco novos projetos nacionais inéditos e divulgou a primeira imagem oficial do elenco.
Produzida pela Paranoid, a trama se passa em um hospital universitário e acompanha a rotina de jovens médicos em formação. A história aborda conflitos emocionais, dilemas éticos e os desafios enfrentados dentro da profissão.
“Med” marca a estreia de Helena Petta e Ana Petta como showrunners em uma obra de ficção. O roteiro reúne profissionais ligados a produções conhecidas do audiovisual brasileiro, como Bom Dia, Verônica e Unidade Básica.
Até o momento, a Netflix ainda não anunciou a data de estreia da série.
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