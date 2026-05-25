Netflix anuncia série médica brasileira, 'Med' - Alexandre Schneider/Netflix

Netflix anuncia série médica brasileira, 'Med'Alexandre Schneider/Netflix

Publicado 25/05/2026 17:30

Rio - A Netflix anunciou nesta segunda-feira (25) sua primeira série médica brasileira. Intitulada “Med”, a produção terá Clara Moneke no papel principal e entrou em fase de gravações.

Netflix anuncia série médica brasileira, 'Med' Alexandre Schneider/Netflix

A novidade foi apresentada durante o Rio2C 2026, considerado o maior encontro de criatividade da América Latina. Na ocasião, a plataforma revelou cinco novos projetos nacionais inéditos e divulgou a primeira imagem oficial do elenco.Produzida pela Paranoid, a trama se passa em um hospital universitário e acompanha a rotina de jovens médicos em formação. A história aborda conflitos emocionais, dilemas éticos e os desafios enfrentados dentro da profissão.“Med” marca a estreia de Helena Petta e Ana Petta como showrunners em uma obra de ficção. O roteiro reúne profissionais ligados a produções conhecidas do audiovisual brasileiro, como Bom Dia, Verônica e Unidade Básica.Até o momento, a Netflix ainda não anunciou a data de estreia da série.