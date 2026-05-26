Romulo Estrela participa de elenco de filme "Clamor" - Reprodução/Instagram

Romulo Estrela participa de elenco de filme "Clamor"Reprodução/Instagram

Publicado 26/05/2026 11:40

Rio – O ator Romulo Estrela, de 42 anos, foi escalado para o elenco do filme “Clamor”, dirigido por Malu De Martino. O projeto, baseado no livro de mesmo nome do escritor Samarone Lima Oliveira, tem previsão de estreia para dezembro de 2027.

No longa, Estrela assume o papel do advogado e ex-deputado federal do PT, Eduardo Greenhalgh. O filme ocorre no cenário de um Brasil em período da Ditadura Civil-Militar.

O projeto narra a busca por duas crianças uruguaias que desapareceram após o assassinato dos pais pela repressão argentina. Na produção, o grupo Clamor, de São Paulo, que é criado para ajudar perseguidos políticos na América do Sul e localizar crianças sequestradas na década de 1970, realiza a procura pelas personagens.

“Clamor” já iniciou suas gravações, e conta com nomes como Marjorie Estiano, que protagoniza a trama, como a jornalista Jan Rocha, para além de Mouhamed Harfouch, Augusto Madeira, Caio Manhete, Roberto Birindelli, e de atores do Chile e Uruguai.