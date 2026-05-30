Martinho da Vila fará última grande turnê pelo Brasil ao lado de Martnália - Divulgação/ Renato Pagliacci

Martinho da Vila fará última grande turnê pelo Brasil ao lado de MartnáliaDivulgação/ Renato Pagliacci

Publicado 30/05/2026 05:00

Rio - Aos 88 anos, Martinho da Vila estreia neste sábado (30) no Vivo Rio, na Zona Sul, a turnê "Pai e Filha", ao lado de Mart'nália. O projeto, que celebra a relação afetiva e musical entre os dois, marca a última grande excursão do ícone do samba e a primeira vez que os artistas percorrem o país juntos. O repertório terá clássicos que atravessam gerações ao longo das mais de cinco décadas de trajetória do sambista e faixas do trabalho da cantora.

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"A música sempre foi uma extensão da nossa casa, da nossa convivência familiar. Ver a Mart’nália crescer nesse ambiente e construir a própria trajetória tornou esse encontro algo muito natural. A turnê surgiu desse desejo de celebrar nossa história, o samba e a alegria de estarmos juntos", conta Martinho.

Criada entre rodas de samba e bastidores de shows, Mart'nália compartilha as recordações que voltaram à memória neste projeto. "Fazer uma turnê ao lado dele é emocionante porque mistura carinho e admiração. Tem um cheiro de infância, de quando eu ficava assistindo. Geralmente fazia participação em show, cantava um pedaço... Agora, a gente vai dividir umas canções. Outras eu vou ficar assistindo. A gente vai se curtir bastante", afirma.

Segundo Martinho, a liberdade para improvisar deve ser uma das marcas das apresentações que também passarão por Brasília, São Paulo e Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Ceará e Pernambuco. "A gente até faz um roteiro, mas aquilo é só para constar, porque a gente é muito de improviso. Às vezes surge uma coisa legal de fazer, a gente vai e faz, né?".

O artista adianta as canções que não podem ficar de fora do repertório da turnê. "Vamos cantar sucessos, permeados com as músicas mais ou menos conhecidas, como 'Canta Canta, Minha Gente', 'Tom Maior' e até 'O Teu Chamego', hit do Grupo Raça (gravado por eles no disco 'Pagode da Mart’nália' em 2024)".

Algumas faixas passaram a carregar novos significados após os artistas começarem os preparativos dos shows. "Tem músicas que eu ouvi meu pai cantar a vida inteira e que hoje, dividindo o palco com ele, me atravessam de outro jeito. A que mais me lembra meu pai é 'Canta Canta, Minha Gente'. Mas tem muitas outras que adoro cantar com ele. Gostamos muito de 'De Amor e Paz', entrega Mart'nália.

Já o sambista destaca uma das canções mais conhecidas da filha como um dos pontos altos do espetáculo. "Tem uma porção que eu curto no repertório dela, mas uma que impressiona muito é 'Cabide'. É um 'sucessão'", define.

A convivência entre os dois também deve ganhar contornos mais íntimos ao longo do projeto. Para Mart'nália, a turnê é uma oportunidade de estar perto do pai. "Faz tempo que não tocamos juntos, tenho saudades daqueles tempos. Vamos ficar mais próximos e vai ser um momento especial na nossa trajetória".

Os cantores, então, revelam a expectativa para a estreia no Vivo Rio e garantem que a ideia é transformar os encontros em momentos de celebração dentro e fora do palco. "Serão dias de pura alegria. Era uma vontade antiga fazer algo juntos. Vamos nos divertir muito", antecipa Martinho.

O sambista também já pensa em momentos descontraídos com a filha após cada apresentação. "A gente canta, depois vai a algum lugar tomar um chope e comer alguma coisa", detalha. "Jogar um buraco", completa Mart’nália.

Encerrar esse ciclo de apresentações junto de Mart'nália também reforça orgulho de acompanhar de perto o trabalho da filha. "Mart’nália é a grande estrela. Gosto de ver o show dela. Fico, como diz o dito popular, 'lambendo a cria'", brinca o sambista, aos risos.

Serviço

Martinho da Vila e Mart’nália - Turnê 'Pai e Filha'

Sábado, a partir das 20h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingressos a partir de: R$ 120 (meia-entrada)