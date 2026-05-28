Ana Castela estrela em novela vertical - Beatriz Damy/Globo

Ana Castela estrela em novela vertical Beatriz Damy/Globo

Publicado 28/05/2026 12:11 | Atualizado 28/05/2026 12:19

Rio – A cantora Ana Castela, de 22 anos, irá protagonizar uma novela vertical pela Rede Globo. Intitulada “Onde Está Ana Castela?”, a produção é inspirada no universo de “Coração Acelerado” e tem estreia prevista para junho nas redes sociais da emissora.

Na trama, Ana atua ao lado de André Luiz Frambach, que interpreta Gael, seu par romântico. A história acompanha uma viagem do casal que sai do controle após uma parada em uma pousada, desencadeando uma sequência de acontecimentos inesperados.

O elenco ainda reúne nomes como Suzana Vieira, Victtor Hugo Maia, Duda Batsow e Luellem de Castro.

Com 20 capítulos, o projeto marca a aposta da Globo no formato de novelas verticais, desenvolvido especialmente para consumo em plataformas digitais e redes sociais. As gravações começam na próxima semana, no Rio de Janeiro.