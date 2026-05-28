Rebecca lança single "Zero Love" - Reprodução/Instagram

Rebecca lança single "Zero Love"Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2026 16:41

Rio – A cantora Rebecca, de 27 anos, lançou, na quarta-feira (27), o single “Zero Love”. O clipe oficial da nova música de trabalho estreia nesta sexta-feira (29), às 12h.

A faixa integra um estilo musical voltado ao funk e apresenta uma narrativa marcada pela autonomia feminina. Para a artista, a composição fala sobre a liberdade de viver sem cobranças ou pressão.

“A mulher não deveria precisar justificar as próprias escolhas o tempo todo. ‘Zero Love’ fala justamente sobre isso: viver os próprios sentimentos com liberdade, sem culpa e sem a necessidade de atender às expectativas dos outros”, relata a cantora.

Gravado em Paris, o audiovisual retrata a chamada “Cidade do Amor”, afastando o ideal romântico perpetuado pelo imaginário francês. A canção "Love Zero” conta com a produção do DJ Baby.