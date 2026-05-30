Filme com Giovanna Grigio e Diego Martins tem cena inédita divulgada - Divulgação

Filme com Giovanna Grigio e Diego Martins tem cena inédita divulgadaDivulgação

Publicado 30/05/2026 19:15

Rio – O filme 'Trago Seu Amor' teve divulgada novas fotos e cena inédita pela sua distribuidora H2O Films, na sexta-feira (29). Estrelado por Giovanna Grigio ('Chiquititas') e dirigido por Claudia Castro ('Ela Disse, Ele Disse'), a produção tem previsão de estreia para 11 de junho.



Em cena, aparece Diego Martins ('Terra e Paixão') direcionando duas amigas para um atendimento com a personagem de Grigio. No longa, a atriz interpreta uma jovem bruxa, capaz de levar, apenas com um beijo, a pessoa enfeitiçada em retorno ao seu amor verdadeiro.



'Trago Seu Amor' segue Mia que, apesar de trabalhar unindo casais, não acredita no amor. A sua história muda ao encontrar um casal discutindo em um bar, e decidir ajudar Yuri (João Manoel) com seu relacionamento com René (Jê Soares). Em sua tentativa, ela mesma acaba se apaixonando pela personagem de Jê Soares.