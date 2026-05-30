Rock in Rio 2026 será realizado em setembro
Já os novos artistas nacionais que foram anunciados são Barão Vermelho (em sua "formação original"), Ivete Sangalo, Jota Quest (com um repertório de músicas de Tim Maia), BaianaSystem, Calema, Marina Sena, Céu, Joelma, Viviane Batidão, Carol Biazin e Joyce Alane.
O festival ocorre nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro deste ano.
Rock In Rio 2026: Ingressos
A venda geral de ingressos está prevista para o dia 8 de junho, a partir das 19h.
Haverá uma pré-venda no dia 2, a partir das 12h, para alguns clientes do banco Itaú e para sócios do Rock In Rio Club.
Os ingressos custam R$ 870 por dia de festival (R$ 435 a meia-entrada). Mais informações estão disponíveis no site oficial do Rock In Rio 2026.
Foo Fighters
Rise Against
The Hives
Nova Twins
Capital Inicial convida Dado Villa Lobos
Hot Milk
Detonautas convida Biquíni Cavadão
Di Ferrero
Steve Angello
Giu X Carola
Atkö
Cat Dealers
Espaço Favela
Rodrigo do CN
Hitmaker
GBZ7N
Paulinho Moska
Leela
Giovanna Moraes
Diogo Defante
Venere Vai Venus
Rock In Gil com Larissa Luz
Chady
Avenged Sevenfold
Bring Me The Horizon
MGK
Sepultura
Bad Omens
Poppy
Black Pantera convida Nervosa
Malvada convida Day Limns
James Hype
Volkoder
Camila Jun x Eli Iwasa
Victor Lou
Major RD
Canto Cego
Quantum
Korzus
Noturnall + Russell Allen
Rhegia
Supercombo
Lvcas
MC Taya
Zero
Dia 6/9
Calvin Harris
Black Eyed Peas
Nelly
Barão Vermelho Encontro Formação Original
Ne-Yo
Jota Quest toca Tim Maia
BaianaSystem
Calema
Meduza
Casa Bonita | Brisotti & Viot
Liu
Sofi Tukker
Xamã
Rael
Budah
Mohamed Ramadan
Mãeana
Bento Gil convida Flor Gil
João Gordo & Asteroides Trio em "Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50"
Matanza Ritual
Bayside Kings
O Escritório
Elton John
Gilberto Gil
Jon Batiste
Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Laufey
Péricles canta Motown
Roupa Nova convida Guilherme Arantes
Vanessa da Mata convida Rubel
Fatboy Slim
Aline Rocha
Leo Janeiro & Simo Not Simo
Max Styler
Espaço Favela
Belo
Mart'Nália
Tiee
João Bosco
Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
Wanda Sá
Alee
Zeca Veloso
Melly
Maui
Stray Kids
Alok - Keep Art Human
Hwasa
Nexz
Jamiroquai
PJ Morton
Os Garotin convida Duquesa
Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara
Neelix & Vegas
Omiki
Departamento
Anna
MC Cabelinho convida TZ da Coronel
Puterrier & MC Carol
Caio Luccas
Soulidified
Rio Bronx
Lambateria com Félix Robatto
Nandatsunami
Ananda
Isa Buzzi
Muse Maya
Maroon 5
Demi Lovato
J Balvin
Pedro Sampaio
Mumford & Sons
João Gomes e Orquestra Brasileira
Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
Criolo, Amaro e Dino
Alok Pres. Rave The World
Alok & Family - Ekanta, Swarup
Gabe
Adam Sellouk
Bhaskar
Timbalada
Priscila Senna
Soul de Brasileiro
Mestrinho
Hamilton de Holanda
Badi Assad
Delacruz
Milo J
Yago Oproprio
Celo Dut
Twenty One Pilots
Halsey
Lola Young
Ivete Sangalo
Zara Larsson
Marina Sena convida Céu
Joelma convida Viviane Batidão
Carol Biazin convida Joyce Alane
New Dance Order
John Summit
Roddy Lima
Illusionize
Dawn Patrol | Maz, Antdot, Riascode, Bakka
Dennis
Suel
Marvvila
Lucy Alves
Kynnie
Sant
Bruna Black
Ar Baby
