Rock in Rio 2026 será realizado em setembroDivulgação

A
Agência Estado
O Rock In Rio 2026 anunciou o line-up completo do festival na noite deste sábado (30). Entre os nomes internacionais confirmados estão Calvin Harris, Ne-Yo, Black Eyed Peas, Nelly, Halsey e Lola Young.

Já os novos artistas nacionais que foram anunciados são Barão Vermelho (em sua "formação original"), Ivete Sangalo, Jota Quest (com um repertório de músicas de Tim Maia), BaianaSystem, Calema, Marina Sena, Céu, Joelma, Viviane Batidão, Carol Biazin e Joyce Alane.

O festival ocorre nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro deste ano.

Rock In Rio 2026: Ingressos

A venda geral de ingressos está prevista para o dia 8 de junho, a partir das 19h.

Haverá uma pré-venda no dia 2, a partir das 12h, para alguns clientes do banco Itaú e para sócios do Rock In Rio Club.

Os ingressos custam R$ 870 por dia de festival (R$ 435 a meia-entrada). Mais informações estão disponíveis no site oficial do Rock In Rio 2026.
Confira todas as atrações do festival
Dia 4/9
Palco Mundo 

Foo Fighters
Rise Against
The Hives
Nova Twins
Palco Sunset 

Capital Inicial convida Dado Villa Lobos
Hot Milk
Detonautas convida Biquíni Cavadão
Di Ferrero
New Dance Order 

Steve Angello
Giu X Carola
Atkö
Cat Dealers

Espaço Favela

Rodrigo do CN
Hitmaker
GBZ7N
Global Village 

Paulinho Moska
Leela
Giovanna Moraes
Supernova

Diogo Defante
Venere Vai Venus
Rock In Gil com Larissa Luz
Chady
Dia 5/9

Avenged Sevenfold
Bring Me The Horizon
MGK
Sepultura
Palco Sunset 

Bad Omens
Poppy
Black Pantera convida Nervosa
Malvada convida Day Limns
New Dance Order

James Hype
Volkoder
Camila Jun x Eli Iwasa
Victor Lou
Espaço Favela 

Major RD
Canto Cego
Quantum
Global Village

Korzus
Noturnall + Russell Allen
Rhegia
Supernova 

Supercombo
Lvcas
MC Taya
Zero

Dia 6/9
Palco Mundo

Calvin Harris
Black Eyed Peas
Nelly
Barão Vermelho Encontro Formação Original
Palco Sunset

Ne-Yo
Jota Quest toca Tim Maia
BaianaSystem
Calema
New Dance Order 

Meduza
Casa Bonita | Brisotti & Viot
Liu
Sofi Tukker
Espaço Favela

Xamã
Rael
Budah
Global Village

Mohamed Ramadan
Mãeana
Bento Gil convida Flor Gil
Supernova

João Gordo & Asteroides Trio em "Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50"
Matanza Ritual
Bayside Kings
O Escritório
Dia 7/9
Palco Mundo

Elton John
Gilberto Gil
Jon Batiste
Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Palco Sunset 

Laufey
Péricles canta Motown
Roupa Nova convida Guilherme Arantes
Vanessa da Mata convida Rubel
New Dance Order 

Fatboy Slim
Aline Rocha
Leo Janeiro & Simo Not Simo
Max Styler

Espaço Favela 

Belo
Mart'Nália
Tiee
Global Village

João Bosco
Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
Wanda Sá
Supernova 

Alee
Zeca Veloso
Melly
Maui
Dia 11/9
Palco Mundo 

Stray Kids
Alok - Keep Art Human
Hwasa
Nexz
Palco Sunset

Jamiroquai
PJ Morton
Os Garotin convida Duquesa
Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara
New Dance Order 

Neelix & Vegas
Omiki
Departamento
Anna
Espaço Favela

MC Cabelinho convida TZ da Coronel
Puterrier & MC Carol
Caio Luccas
Global Village

Soulidified
Rio Bronx
Lambateria com Félix Robatto
Supernova 

Nandatsunami
Ananda
Isa Buzzi
Muse Maya
Dia 12/9
Palco Mundo 

Maroon 5
Demi Lovato
J Balvin
Pedro Sampaio
Palco Sunset 

Mumford & Sons
João Gomes e Orquestra Brasileira
Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
Criolo, Amaro e Dino
New Dance Order 

Alok Pres. Rave The World
Alok & Family - Ekanta, Swarup
Gabe
Adam Sellouk
Bhaskar
Espaço Favela

Timbalada
Priscila Senna
Soul de Brasileiro
Global Village

Mestrinho
Hamilton de Holanda
Badi Assad
Supernova

Delacruz
Milo J
Yago Oproprio
Celo Dut
Dia 13/9
Palco Mundo 

Twenty One Pilots
Halsey
Lola Young
Ivete Sangalo
Palco Sunset 

Zara Larsson
Marina Sena convida Céu
Joelma convida Viviane Batidão
Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order

John Summit
Roddy Lima
Illusionize
Dawn Patrol | Maz, Antdot, Riascode, Bakka
Espaço Favela 

Dennis
Suel
Marvvila
Global Village
Haley Smalls
Lucy Alves
Kynnie
Supernova
Lourena
Sant
Bruna Black
Ar Baby