'Todo Mundo em Pânico' ganha trailer final - Divulgação / Paramount Pictures

'Todo Mundo em Pânico' ganha trailer final Divulgação / Paramount Pictures

Publicado 02/06/2026 10:20

Rio - A Paramount Pictures divulgou, nesta segunda-feira (1°), o trailer final de "Todo Mundo em Pânico", que chega aos cinemas no dia 4 de junho. No novo longa da franquia de comédia, o quarteto, formado por Shorty (Marlon Wayans), Ray (Shawn Wayans), Cindy (Anna Faris) e Brenda (Hall), se envolve com criaturas sobrenaturais, assassinos e monstros.

Vinte e seis anos depois de escaparem de um assassino mascarado muito familiar, os personagens voltarão a ficar na mira do criminoso. A história ironiza remakes, sequências, requels, prequels, spin-offs.

O trailer empolgou os internautas. "Preciso ver esse filme", afirmou um usuário do Instagram. "Geração 2000, esse é nosso momento!", comentou outro. "Nostálgico demais", disse outro. "Finalmente está chegando", vibrou uma terceira pessoa.

O filme ganhou também um teaser parodiando "Backrooms: Um Não-Lugar".





O elenco de "Todo Mundo em Pânico" também conta com Chris Elliott, Lochlyn Munro, Heidi Gardner, Damon Wayans Jr., Savannah Lee Nassif, entre outros nomes.



