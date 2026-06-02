"O Agente Secreto" lidera indicações em Prêmio Grande Otelo - Reprodução/Instagram

"O Agente Secreto" lidera indicações em Prêmio Grande OteloReprodução/Instagram

Publicado 02/06/2026 14:09

Rio – A Academia Brasileira de Cinema divulgou, nesta terça-feira (2), a lista oficial de indicados ao Prêmio Grande Otelo. O destaque ficou para “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que lidera a disputa com 18 indicações.

Também aparecem entre os principais concorrentes produções como "Homem com H", de Esmir Filho, "Manas", de Marianna Brennand, "O Filho de Mil Homens", comandado por Daniel Rezende, e "O Último Azul", de Gabriel Mascaro.

Neste ano, a premiação celebra os 25 anos de premiações da Academia e terá cerimônia realizada em 4 de agosto, às 20h15, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

A entrega dos troféus será transmitida ao vivo para todo o país pelo canal oficial da Academia no YouTube e pelo Canal Brasil.