Prazo para escolha do Rock in Rio Card acaba no dia 8 de junho - Divulgação

Prazo para escolha do Rock in Rio Card acaba no dia 8 de junho Divulgação

Publicado 03/06/2026 17:23

Rio - Para quem já adquiriu o Rock in Rio Card, o prazo para escolher o dia de uso do ingresso vai até a segunda-feira (8) ao meio-dia. Todo o line-up foi anunciado, dando a segurança para que os fãs decidam com calma quando viver a experiência do festival, que ocorrerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro na Cidade do Rock, na Zona Oeste.

A escolha deve ser realizada exclusivamente pelo titular da compra, por meio do site da Ticketmaster Brasil, acessando a área "Meus Pedidos" dentro do histórico de compras. Cada Rock in Rio Card é válido para um único dia de festival, podendo o cliente optar por datas iguais ou diferentes, conforme a quantidade adquirida. Uma vez definida, a data não poderá ser alterada.

Durante o período de escolha o público poderá selecionar qualquer um dos dias do festival, sem risco de esgotamento. Após esse prazo, a definição ficará condicionada à disponibilidade de ingressos para cada data, o que reforça a importância de realizar o processo com antecedência, especialmente para os dias mais concorridos.