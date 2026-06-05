Taylor Swift lança música inédita para Toy Story 5 - Reprodução/Instagram

Taylor Swift lança música inédita para Toy Story 5Reprodução/Instagram

Publicado 05/06/2026 11:45

Rio – A cantora e compositora Taylor Swift lançou nesta sexta-feira (6) a música "I Knew It, I Knew You", que integra a trilha sonora de Toy Story 5. A faixa, composta em parceria com Jack Antonoff, já está disponível nas principais plataformas digitais.



Nas redes sociais, Swift celebrou a oportunidade de contribuir com uma das franquias mais populares da animação. A artista revelou que escrever a canção foi uma experiência especial, marcada por sentimentos de nostalgia e pertencimento.



"Compor essa música foi como uma partida musical e um retorno para casa ao mesmo tempo. Criar algo para a Jessie foi um novo desafio e, ao mesmo tempo, pareceu algo natural. E ser fã de 'Toy Story' desde os 5 anos até hoje... é uma aventura que pretendo viver para sempre", escreveu.



A cantora também agradeceu ao diretor Andrew Stanton pelo convite, revelando que foi procurada ainda nos estágios iniciais de desenvolvimento do projeto.



"Obrigada ao brilhante Andrew Stanton por me imaginar para isso tantos anos atrás, quando você escreveu o roteiro deste novo filme. Obrigada ao incomparável Randy Newman pela linda tapeçaria sonora de músicas e trilhas que você teceu meticulosamente ao longo dos anos. Você criou o universo musical de 'Toy Story', e nós temos a sorte de viver nele", declarou.



Com estreia prevista para 18 de junho nos cinemas brasileiros, "Toy Story 5" acompanhará Woody, Buzz, Jessie e os demais brinquedos clássicos em uma nova aventura. Desta vez, eles enfrentarão um desafio contemporâneo: a disputa pela atenção de Bonnie diante da crescente presença de dispositivos eletrônicos, que passam a ameaçar os tradicionais momentos de brincadeira.