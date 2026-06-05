Ivete Sangalo e Claudia Leitte - Reprodução de vídeo

Ivete Sangalo e Claudia LeitteReprodução de vídeo

Publicado 05/06/2026 08:45

Rio - Ivete Sangalo e Claudia Leitte interagiram durante uma micareta em São Paulo, nesta quinta-feira (4), e afastaram os rumores de que estariam brigadas. Em cima do trio elétrico, as cantoras mandaram beijos uma para outra e surpreenderam os fãs. Vídeos do momento foram compartilhados nas redes sociais.

Em uma das publicações, Claudia aparece enviando um recado para Ivete. "Um beijo para toda a equipe de Ivete, comissão técnica, para Ivete e Alinne Rosa. Deus acompanhe a gente e abençoe".

Ivete retribuiu o carinho e brincou com a loira. "Bora, Claudinha, vou te chupar. Um beijo, minha linda!", disparou ela, ao cantar a faixa "Vampirinha".

Claudia Leitte e Ivete Sangalo se apresentaram nesta quinta-feira (4), na Micareta SP, e trocaram um gesto de carinho de cima dos trios elétricos, mandando um beijo uma para a outra diante do público. pic.twitter.com/LZGs2VptFr — LOUCA DO COOL (@loucadocool) June 5, 2026

Os internautas vibraram com a troca de mensagens entre elas. "A paz sendo selada no mundinho axé", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Nós do centrão do axé estamos completamente felizes hoje com a interação de Claudia e Ivete. Que seja só o início. O axé só ganha. E os que os fãs chatos de ambas acham disso? Ninguém liga. Nem elas", declarou outro. "Muito feliz em ver Claudia e Ivete mencionando uma a outra no trio... Que delícia", vibrou uma terceira pessoa.

Entenda a polêmica envolvendo as cantoras



Em um show de pré-Réveillon em dezembro de 2024, durante a canção "Caranguejo", ao invés de cantar "saudando a minha rainha Iemanjá", Claudia Leitte falou "eu canto meu Yeshua", que para algumas religiões cristãs é o nome de Jesus. A atitude foi bastante criticada, além de ser alvo do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que começou a investigar se a cantora praticou racismo religioso.



A cantora, então, se manifestou, alegando que de seu "lugar de privilégios, racismo é uma pauta para ser discutida com muita seriedade, não de forma tão superficial". Ela já havia sido criticada pela troca há alguns anos e repetiu a mudança.