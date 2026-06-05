Prêmio da Música Brasileira homenageia Cazuza em edição de 2026Reprodução/Instagram

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O Dia
Rio – O Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira divulgou nesta sexta-feira (5) os artistas confirmados para apresentação em homenagem a Cazuza na 33ª edição do evento. A cerimônia destaca os principais lançamentos do mundo da música e definirá os vencedores das 18 categorias.
Entre as atrações, estão nomes como Ney Matogrosso, Seu Jorge, Ludmilla, Marina Sena, Simone, Chico Chico, Luísa Sonza, BNegão, Luedji Luna e Lazzo Matumbi.

O evento celebra neste ano a trajetória de vida e carreira de Cazuza. Ele foi escolhido por unanimidade pelo Conselho do Prêmio, constituído por Zé Mauricio Machline, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Zélia Duncan, Karol Conká, Antônio Carlos Miguel e Giovanna Machline.

A premiação acontece no dia 10 de junho, no Theatro Municipal do Rio e conta com a apresentação pelas atrizes Débora Bloch e Alice Wegmann. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal oficial do Prêmio da Música Brasileira no YouTube.