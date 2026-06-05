Prêmio da Música Brasileira homenageia Cazuza em edição de 2026Reprodução/Instagram
O evento celebra neste ano a trajetória de vida e carreira de Cazuza. Ele foi escolhido por unanimidade pelo Conselho do Prêmio, constituído por Zé Mauricio Machline, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Zélia Duncan, Karol Conká, Antônio Carlos Miguel e Giovanna Machline.
A premiação acontece no dia 10 de junho, no Theatro Municipal do Rio e conta com a apresentação pelas atrizes Débora Bloch e Alice Wegmann. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal oficial do Prêmio da Música Brasileira no YouTube.
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