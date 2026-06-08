Filme de Jorge Furtado ganha primeiro trailer - Reprodução/YouTube

Filme de Jorge Furtado ganha primeiro trailerReprodução/YouTube

Publicado 08/06/2026 13:47

Rio – Dirigido por Jorge Furtado, o longa-metragem "Muito Prazer" ganhou seu primeiro trailer. Estrelado por Luísa Arraes, Daniel de Oliveira e Samantha Jones, o filme tem estreia prevista para agosto.

A trama acompanha Rubem, Grace e Nalva na tentativa de salvar o Motel Pérola da decadência. Motorista de aplicativo, Rubem herda o estabelecimento de um tio e se une a Grace, ex-funcionária do local, e a Nalva, uma jovem conectada ao universo da tecnologia, que apresenta uma proposta inusitada para revitalizar o negócio.

O trio, então, coloca em prática um esquema que consiste em gravar clientes do motel e comercializar os vídeos para plataformas de conteúdo adulto. A iniciativa, no entanto, acaba desencadeando uma série de situações inesperadas e problemas cada vez mais complexos.

Além dos protagonistas, o elenco reúne nomes como Drica Moraes e Felipe Velozo. “Muito Prazer” é uma produção da Casa de Cinema de Porto Alegre em coprodução com a Globo Filmes.