?Xande de Pilares lançou versão especial de 'Vento' para Copa do Mundo - Divulgação

?Xande de Pilares lançou versão especial de 'Vento' para Copa do Mundo Divulgação

Publicado 08/06/2026 20:39

Rio - Xande de Pilares lançou nesta segunda-feira (8) uma versão especial da faixa "Vento" para embalar a seleção brasileira na Copa do Mundo, que começa na quinta-feira (11). A canção integra o álbum "Nos Braços do Povo Vol. 1" divulgado em agosto do ano passado.

"Uma música feita para embalar a torcida, celebrar o Brasil e viver cada emoção desse momento especial", afirmou o artista.

O clipe foi gravado na Escadaria da Bandeira do Brasil, localizada na Rua Sacadura Cabral, na Zona Portuária do Rio. A área é historicamente conhecida como Pequena África e considerada um dos principais berços do samba carioca.

O vídeo também reúne passistas e crias do Salgueiro, Paraíso do Tuiuti, Beija-Flor, Portela e Mangueira; além de crianças e capoeiristas que representam a diversidade, a comunidade e a brasilidade. Juntos, eles reforçam a potência cultural que faz do Brasil uma referência para o mundo.