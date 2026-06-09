Mosquito grava cenas de show histórico de Zeca Pagodinho - Lucas Ramos / Divulgação

Mosquito grava cenas de show histórico de Zeca PagodinhoLucas Ramos / Divulgação

Publicado 09/06/2026 07:08

Rio - Intérprete de Zeca Pagodinho no filme "Deixa a Vida Me Levar", Mosquito gravou recentemente cenas de um dos momentos mais marcantes da carreira do sambista: o lançamento da turnê "Samba Pras Moças". As sequências foram filmadas no Via Music Hall, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, que foi transformado pela produção em uma reprodução detalhada do Metropolitan dos anos 1990.

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O trabalho de reconstrução à época envolveu desde a recriação dos materiais de divulgação do espetáculo até a cenografia inspirada no período, figurinos de época, banda ao vivo e centenas de figurantes. Lançado em 1995, "Samba Pras Moças" é considerado um dos álbuns mais emblemáticos da carreira de Zeca.

Além de Mosquito, Talita Younan, que interpreta Mônica, companheira do cantor, também participou da gravação, assim como Aline Borges e Ângelo Antônio, que dão vida a Dona Irinéia e Seu Jessé, pais de Zeca.

Dirigido por Silvio Guindane, "Deixa a Vida Me Levar" percorre diferentes fases da vida e da carreira de Zeca Pagodinho, desde a juventude em Xerém até sua consolidação como um dos maiores nomes da música brasileira.



