'Shrek 5' ganha trailer oficial - Reprodução de vídeo

'Shrek 5' ganha trailer oficialReprodução de vídeo

Publicado 16/06/2026 14:00 | Atualizado 16/06/2026 14:46

Rio - A Universal Pictures Brasil divulgou primeiro trailer de "Shrek 5", nesta terça-feira (16), e anunciou que o novo filme da franquia chega aos cinemas em junho de 2027. Em um trecho das imagens, Shrek, Burro e a princesa Fiona aparecem atrás das grades, mas o motivo ainda não foi revelado.

O trailer empolgou os fãs de Shrek. "Meu Deus, isso está muito bom", vibrou um usuário do Instagram. "Minhas preces foram atendidas", comentou o outro. "Estou tão ansioso", declarou uma terceira pessoa.

Na produção, Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz retornam aos papéis principais, como Shrek, Burro e Princesa Fiona, respectivamente. A atriz Zendaya se junta ao elenco de dublagem americana, dando voz a Felicia, filha do protagonista.

Lançado em 2001, o primeiro filme da franquia foi indicado a dois prêmios no Oscar 2002, e venceu como Melhor Animação. Após isso, ganhou mais três sequências e dois derivados até 2022. O último filme, "Shrek Para Sempre", foi lançado em 2010.



