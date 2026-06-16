Grammy anuncia novas categorias de premiação - Reprodução/Instagram

Grammy anuncia novas categorias de premiação Reprodução/Instagram

Publicado 16/06/2026 14:19 | Atualizado 16/06/2026 14:48

Rio – A maior premiação musical norte-americana, o Grammy, anunciou a criação da categoria Melhor Performance de Música Pop Asiática (Best Asian Pop Music Performance). A novidade reflete uma série de mudanças definidas para 69ª edição do evento, que acontecerá no dia 7 de fevereiro de 2027.

A categoria irá reconhecer artistas de gêneros de música pop asiática, como K-pop, J-pop e C-pop. Ela representa a maior inserção destes dentro do circuito musical internacional nestes últimos anos, com a presença de grupos como o BTS, que foi a primeira banda sul-coreano a ser indicada à uma categoria no Grammy.

Entre as regras para a qualificação dentro da categoria está o uso significativo de algum idioma asiático. Músicas completamente em inglês ou que utilizem pontualmente outros idiomas da Ásia não são elegíveis a concorrer a Melhor Performance de Música Pop Asiática, apesar de poderem se qualificar para outras categorias da premiação.

A Recording Academy, que organiza o evento, também apresentou outras quatro novas categorias que irão integrar a premiação: Melhor Música Latina (Best Latin Song); Melhor Colaboração ou Duo/Grupo em R&B (Best R&B Collaboration or Duo/Group); Melhor Perfomance Vocal Tradicional de Pop (Best Traditional Pop Vocal Performance); e Melhor Álbum de Folk Tradicional (Best Traditional Folk Album).