Continuação de filme sobre Chico Bento é confirmada - Reprodução/Instagram

Continuação de filme sobre Chico Bento é confirmadaReprodução/Instagram

Publicado 18/06/2026 13:51

Rio – O filme “Chico Bento e a goiabeira maraviósa” teve continuação confirmada, com o retorno de Isaac Amendoim, de 13 anos, como o personagem do Chico Bento. O diretor do longa, Fernando Fraiha, também voltará para o cargo com as filmagens do longa.



A confirmação da sequência aconteceu por meio das redes sociais. “Oi, pessoal! Eu sou Isaac Amendoim e estou aqui porque eu tenho que contar uma novidade para vocês, ‘Chico Bento 2’ vem aí! Sabia não? Agora vocês estão sabendo! Vai se aprumando aí, vai se ajeitando, porque o que vem aí vai ser bom demais da conta! Vai ter aventura e emoção em dobro! Eu estava morrendo de saudade do cinema, não vai demorar muito não, já, já volto com mais novidades!”, conta Isaac.



O projeto irá seguir Chico Bento em uma nova aventura ao lado de seus amigos, na qual ele procura realizar um desejo especial relacionado à Vó Dita. As gravações terão início ainda neste ano, mais informações sobre o longa ainda não foram divulgadas.



“Chico Bento e a goiabeira maraviósa” foi um sucesso de bilheteria, conquistando mais de 1 milhão de telespectadores nos cinemas. O filme foi amplamente premiado, sendo o vencedor do Grande Otelo de Melhor Filme Infantil de 2025 e do Prêmio ABRAA de Melhor Roteiro Infantil de 2026.