'O Grinch 2' está em desenvolvimento com Jim Carrey de volta ao papel - Reprodução / Instagram

'O Grinch 2' está em desenvolvimento com Jim Carrey de volta ao papelReprodução / Instagram

Publicado 19/06/2026 14:02 | Atualizado 19/06/2026 14:03

Rio - O Natal pode ganhar um novo capítulo nas telonas. Segundo informações do The Hollywood Reporter, a Universal Pictures desenvolve uma sequência de "O Grinch" (2000), com o retorno de Jim Carrey ao papel do icônico personagem.

Além de negociar sua volta ao elenco, Carrey também reencontrará Ron Howard, que deve assumir novamente a direção do projeto. De acordo com a publicação, o roteiro ficará a cargo de Alec Berg, Jeff Schaffer e David Mandel. Até o momento, o estúdio não divulgou detalhes sobre a trama nem uma previsão de estreia.

Lançado em 2000, O Grinch se tornou um dos filmes natalinos mais populares do cinema. A história acompanha uma criatura verde e mal-humorada que vive isolada e decide acabar com as comemorações de Natal dos moradores da Quemlândia. No entanto, seus planos começam a mudar após o encontro com a pequena Cindy Lou Who, personagem interpretada por Taylor Momsen.

O longa venceu o Oscar de Melhor Maquiagem. O sucesso também se refletiu nas bilheterias, com arrecadação de cerca de US$ 345,8 milhões em todo o mundo.

Por enquanto, a continuação segue sem título oficial e ainda não possui data de lançamento confirmada. Atualmente, o filme original não está disponível em plataformas de streaming no Brasil.