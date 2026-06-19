Filme conta com protagonismo de Cleo Pires e Rafael Infante - Reprodução/Instagram

Filme conta com protagonismo de Cleo Pires e Rafael Infante Reprodução/Instagram

Publicado 19/06/2026 14:25

Rio – O filme "Se Eu Fosse Você 3" ganhou data de estreia nos cinemas, com o lançamento confirmado para o dia 3 de setembro. Dirigido por Anita Barbosa, a produção terá o retorno de Glória Pires e Tony Ramos aos papéis de Helena e Cláudio.

A trama acompanha a família duas décadas após a troca de corpos entre os protagonistas. Cleo Pires irá interpretar a filha do casal, agora uma mulher adulta, e casada com Aquiles, personagem vivido por Rafael Infante.

No longa-metragem, as relações familiares serão colocadas à prova quando o raio cai pela terceira vez, e eles são obrigados a se colocar um no lugar do outro.

A obra tem em seu elenco nomes como Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira e Rosi Campos, e segue com a supervisão artística de Daniel Filho, responsável pela função nos dois filmes anteriores.