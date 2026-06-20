Alexandre Teixeira volta ao palco do Som Gospel após ter conquistado elogios durante a edição passada - Divulgação

Alexandre Teixeira volta ao palco do Som Gospel após ter conquistado elogios durante a edição passadaDivulgação

Publicado 20/06/2026 16:51

A Rádio 93FM confirmou o retorno do comunicador Alexandre Teixeira ao comando do Som Gospel 2026, o maior concursos de música cristã no rádio brasileiro. Esta será a segunda vez consecutiva que o radialista e apresentador vai conduzir o evento.

Reconhecido por sua comunicação espontânea, proximidade com o público e experiência na apresentação de grandes eventos, Alexandre volta ao palco do Som Gospel após ter conquistado elogios da organização, dos participantes e do público durante a edição passada. O sucesso de sua condução foi um dos fatores que motivaram o novo convite para apresentar a 18ª edição do concurso.

As inscrições para o Som Gospel 2026 estão abertas até as 18 horas do dia 31 de julho. Promovido pela Rádio 93FM, o concurso tem como objetivo descobrir e incentivar novos talentos da música cristã.

Para Alexandre Teixeira, retornar ao evento representa mais do que uma oportunidade profissional. É também a continuação de uma história construída ao lado dos ouvintes e da música gospel.

“Receber esse convite pela segunda vez me enche de alegria e gratidão. O Som Gospel é um projeto que transforma vidas, revela talentos e cria oportunidades para pessoas que sonham em usar a música para transmitir uma mensagem de fé. Fazer parte disso novamente é uma grande responsabilidade e uma enorme alegria”, afirma o apresentador.

Com uma carreira consolidada na comunicação, Alexandre Teixeira é um dos nomes mais conhecidos do rádio gospel no Rio de Janeiro. Atualmente, apresenta programas de grande audiência na Rádio 93FM, onde se destaca pelo estilo comunicativo, pela interação com os ouvintes e pela capacidade de conduzir eventos de diferentes formatos, desde ações promocionais até grandes espetáculos e celebrações, reunindo experiência em eventos corporativos, culturais e religiosos.

A expectativa para o Som Gospel 2026 é repetir o sucesso das edições anteriores e reunir candidatos de diversas regiões do estado do Rio de Janeiro.

Com Alexandre Teixeira novamente à frente da apresentação, a organização aposta em uma edição ainda mais emocionante, dinâmica e próxima do público, reforçando a identidade de um concurso que há quase duas décadas faz parte da história da música gospel brasileira.