Estrelado por Marcus Majella, ’Um Tio Quase Perfeito 3’ ganha data de estreiaDaniel Chiacos / Divulgação
Com Marcus Majella, 'Um Tio Quase Perfeito 3' ganha data de estreia
Ator interpreta o carismático Tony no longa-metragem
Rio - O filme "Um Tio Quase Perfeito 3", estrelado por Marcus Majella, chegará aos cinemas no dia 8 de outubro. Na nova trama da franquia, o carismático Tio Tony, vivido pelo ator, sentirá falta dos sobrinhos, Patrícia (Julia Svacinna), João (João Kalume) e Valentina (Soffia Monteiro), que estão cada vez mais independentes e fazendo planos para as férias que não envolvem ele.
O professor de teatro, entretanto, será surpreendido por um bebê deixado na porta de sua casa, e pedirá a ajuda aos familiares para encontrar o pai da criança. Ele passará por diversos desafios, como noites em claro, trocas de fraldas, choro e papinhas, até parar na delegacia acusado de roubar a pequena Alice (Maria Eduarda Rodrigues).
Com direção de Pedro Antonio, o longa tem Danton Mello, Ana Lucia Torre, Leticia Isnard no elenco e participações de Debora Lamm, José Rubens Chachá, Noemia Oliveira e Eli Ferreira.
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