Bruna Marquezine e Alanis Guillen surgem juntinhas em clique da nova temporada da série ’Amor da Minha Vida’, do Disney - Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine e Alanis Guillen surgem juntinhas em clique da nova temporada da série ’Amor da Minha Vida’, do Disney Reprodução / Instagram

Publicado 26/06/2026 07:58 | Atualizado 26/06/2026 10:45

Rio - Já pode 'shippar'? O Disney+ divulgou, nesta quinta-feira (25), registros da segunda temporada da série "Amor da Minha Vida", que estreia em outubro deste ano. Um dos cliques mostrou a protagonista, Bruna Marquezine, juntinha com Alanis Guillen. A cena causou euforia nos fãs, que também especularam um possível romance entre as personagens.

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Na foto, as duas surgiram abraçadinhas, fazendo gesto de coração na barriga de Bia, interpretada por Bruna. O registro, normalmente feita quando o casal está à espera de um filho, deu indícios de um suposto novo romance na trama. A protagonista viveu algumas relações nos primeiros episódios, até engatar uma história de amor com o melhor amigo, Victor (Sérgio Malheiros). Vale lembrar que na novela "Três Graças", que ocupou a faixa das 21h da TV Globo, Alanis fez sucesso com o par romântico, Juquinha (Gabriela Medvedovsky).

Nos comentários, os admiradores da série analisaram algumas teorias e demonstraram empolgação. "Alanis e Bruna. Estou completamente ansiosa", disse uma telespectadora. Alanis, meu amor. Já estou ansiosa", escreveu uma fã. "Chega logo outubro", expressou mais alguém. "Como assim??? Meu Deus, Bruna gravida?", perguntou um internauta. "Alanis e Bruna na série serão um casal?", indagou outra pessoa.

O carrossel de fotos mostrou atores que já integravam a série, como Cissa Guimarães (Neide), Danilo Mesquita (Marcelo), Rayssa Bratillieri (Paula) e mais, além de algumas novidades, incluindo Romulo Estrela, Clarice Falcão, Gleici Damasceno, entre outros.

Na última semana, a plataforma de streaming divulgou o teaser. "Essa sou eu agora... e esse é o meu final feliz", falou Bia, em clima de romance com Victor. No entanto, algumas situações vão estremecer a relação: "O problema é que a vida insiste em continuar acontecendo", disse a personagem de Bruna.

Criada e escrita por Matheus Souza e com a direção geral de René Sampaio, a série conta com a direção de cena dos próprios (René e Matheus) juntos de Tatiana Fragoso e Marquezine.

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