Bruna Marquezine e Alanis Guillen surgem juntinhas em clique da nova temporada da série ’Amor da Minha Vida’, do Disney Reprodução / Instagram
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Bruna Marquezine e Alanis Guillen surgem juntinhas em clique da nova temporada da série ’Amor da Minha Vida’, do Disney Reprodução / Instagram
Ver essa foto no Instagram
Swing & Simpatia, uma das atrações da festa de 75 anos de O DIA, adianta detalhes do show
Com entrada gratuita, evento acontece neste sábado (27), no Parque Madureira; Sociedade do Samba e Primeiro Amor também vão agitar o público
Pai de Isabel Veloso homenageia influenciadora depois do anúncio de noivado do viúvo
Lucas Borbas revelou o novo passo no relacionamento com Diulia Loregian cinco meses após a morte da jovem
Fred Bruno agradece Bianca Andrade por viagem com o filho: 'Jamais vou esquecer'
Ex-casal é pai de Cris, de 4 anos
Vera Fischer relembra encontro com Mick Jagger e revela pedido inusitado ao cantor
Atriz compartilhou cliques de 1998 ao lado do líder dos Rolling Stones e da socialite Narcisa
Grávida, Lauana Prado tranquiliza fãs após cancelar show
Cantora antecipou a pausa de licença-maternidade por orientação médica
'Amor da Minha Vida': Bruna Marquezine e Alanis Guillen surgem juntinhas em clique da nova temporada
Cena causou euforia nos fãs, que também especularam um possível romance entre as personagens
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.