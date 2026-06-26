Bruna Marquezine e Alanis Guillen surgem juntinhas em clique da nova temporada da série ’Amor da Minha Vida’, do Disney Reprodução / Instagram

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Mylena Moura
Rio - Já pode 'shippar'? O Disney+ divulgou, nesta quinta-feira (25), registros da segunda temporada da série "Amor da Minha Vida", que estreia em outubro deste ano. Um dos cliques mostrou a protagonista, Bruna Marquezine, juntinha com Alanis Guillen. A cena causou euforia nos fãs, que também especularam um possível romance entre as personagens.
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Disney+ divulgou fotos da segunda temporada da série 'Amor da Minha Vida' - Reprodução / Instagram
'Amor da Minha Vida': Bruna Marquezine interpreta a protagonista, Bia - Reprodução / Instagram
Romulo Estrela integra segunda temporada da série 'Amor da Minha Vida', do Disney+, que estreia em outubro de 2026 - Reprodução / Instagram
'Amor da Minha Vida': Bia (Bruna Marquezine) e Marcelo (Danilo Mesquita) - Reprodução / Instagram
Clarice Falcão na segunda temporada da série 'Amor da Minha Vida', do Disney+ - Reprodução / Instagram
Victor (Sérgio Malheiros) na série 'Amor da Minha Vida', do Disney+ - Reprodução / Instagram
Bia (Bruna Marquezine) e Victor (Sérgio Malheiros) na série 'Amor da Minha Vida' - Reprodução / Instagram
Cissa Guimarães na segunda temporada da série 'Amor da Minha Vida', do Disney+ - Reprodução / Instagram
'Amor da Minha Vida': Victor (Sérgio Malheiros) e Paula (Rayssa Bratillieri) - Reprodução / Instagram
Disney+ divulga imagens da segunda temporada de 'Amor da Minha Vida', que estreia em outubro - Reprodução / Instagram
Sérgio Malheiros interpreta Victor na série 'Amor da Minha Vida', do Disney+ - Reprodução / Instagram
Bruna Marquezine interpreta Bia na série 'Amor da Minha Vida', do Disney+ - Reprodução / Instagram
'Amor da Minha Vida': Victor (Sérgio Malheiros) e Bia (Bruna Marquezine) - Reprodução / Instagram
'Amor da Minha Vida': Victor (Sérgio Malheiros) - Reprodução / Instagram
'Amor da Minha Vida': protagonista Bia, vivida por Bruna Marquezine - Reprodução / Instagram
Bruna Marquezine e Alanis Guillen surgem juntinhas em clique da nova temporada da série 'Amor da Minha Vida', do Disney+ - Reprodução / Instagram
Na foto, as duas surgiram abraçadinhas, fazendo gesto de coração na barriga de Bia, interpretada por Bruna. O registro, normalmente feita quando o casal está à espera de um filho, deu indícios de um suposto novo romance na trama. A protagonista viveu algumas relações nos primeiros episódios, até engatar uma história de amor com o melhor amigo, Victor (Sérgio Malheiros). Vale lembrar que na novela "Três Graças", que ocupou a faixa das 21h da TV Globo, Alanis fez sucesso com o par romântico, Juquinha (Gabriela Medvedovsky).
Nos comentários, os admiradores da série analisaram algumas teorias e demonstraram empolgação. "Alanis e Bruna. Estou completamente ansiosa", disse uma telespectadora. Alanis, meu amor. Já estou ansiosa", escreveu uma fã. "Chega logo outubro", expressou mais alguém. "Como assim??? Meu Deus, Bruna gravida?", perguntou um internauta. "Alanis e Bruna na série serão um casal?", indagou outra pessoa.
O carrossel de fotos mostrou atores que já integravam a série, como Cissa Guimarães (Neide), Danilo Mesquita (Marcelo), Rayssa Bratillieri (Paula) e mais, além de algumas novidades, incluindo Romulo Estrela, Clarice Falcão, Gleici Damasceno, entre outros.
Na última semana, a plataforma de streaming divulgou o teaser. "Essa sou eu agora... e esse é o meu final feliz", falou Bia, em clima de romance com Victor. No entanto, algumas situações vão estremecer a relação: "O problema é que a vida insiste em continuar acontecendo", disse a personagem de Bruna.
Criada e escrita por Matheus Souza e com a direção geral de René Sampaio, a série conta com a direção de cena dos próprios (René e Matheus) juntos de Tatiana Fragoso e Marquezine.
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