Dos Rosa Fantasy chega ao Rio em apresentação especial - Divulgação

Dos Rosa Fantasy chega ao Rio em apresentação especial Divulgação

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Publicado 02/07/2026 06:00

As férias de julho vão ganhar um toque de magia, diversão e fantasia. No dia 18, os Jardins do MAM Rio, no Aterro do Flamengo, Zona Sul, recebem a última apresentação do fenômeno infantil Dos Rosa Fantasy no Rio de Janeiro em 2026.

O espetáculo promete encantar crianças e adultos com uma experiência imersiva, repleta de música, personagens, brincadeiras, interação e momentos inesquecíveis para toda a família. Será a despedida do público carioca em um ambiente preparado para transformar o dia em uma verdadeira celebração da imaginação.

Para tornar essa experiência ainda mais especial, o evento contará com dois setores exclusivos, pensados para atender a diferentes perfis de público.

Despedida especial do Rio de Janeiro

Esta será a última oportunidade para o público carioca viver toda a magia do Dos Rosa Fantasy em 2026. A edição especial foi preparada para reunir diversão, fantasia, música e momentos inesquecíveis em um dos cartões-postais mais bonitos da cidade.

Prepare sua fantasia e venha fazer parte dessa grande celebração.

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/33406/ingressos-para-dos-rosa-fantasy