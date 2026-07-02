Dos Rosa Fantasy chega ao Rio em apresentação especial Divulgação

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As férias de julho vão ganhar um toque de magia, diversão e fantasia. No dia 18, os Jardins do MAM Rio, no Aterro do Flamengo, Zona Sul, recebem a última apresentação do fenômeno infantil Dos Rosa Fantasy no Rio de Janeiro em 2026.
O espetáculo promete encantar crianças e adultos com uma experiência imersiva, repleta de música, personagens, brincadeiras, interação e momentos inesquecíveis para toda a família. Será a despedida do público carioca em um ambiente preparado para transformar o dia em uma verdadeira celebração da imaginação.
Para tornar essa experiência ainda mais especial, o evento contará com dois setores exclusivos, pensados para atender a diferentes perfis de público.
Despedida especial do Rio de Janeiro
Esta será a última oportunidade para o público carioca viver toda a magia do Dos Rosa Fantasy em 2026. A edição especial foi preparada para reunir diversão, fantasia, música e momentos inesquecíveis em um dos cartões-postais mais bonitos da cidade.
Prepare sua fantasia e venha fazer parte dessa grande celebração.
Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/33406/ingressos-para-dos-rosa-fantasy