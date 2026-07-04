Julia Lemmertz e Orã Figueiredo irão contracenar em espetáculo - Divulgação

Julia Lemmertz e Orã Figueiredo irão contracenar em espetáculoDivulgação

Publicado 04/07/2026 19:00

Rio - Julia Lemmertz e Orã Figueiredo se reúnem em cena no espetáculo "Alta Sociedade", em cartaz no Teatro Vannucci, na Zona Sul, a partir de 31 de julho. A comédia apresenta Sylvia e Leopoldo, dois milionários falidos que moram no Chopin e estão tentando fugir do país para escapar da Polícia Federal em plena noite de réveillon.

A adaptação da obra do dramaturgo Mauro Rasi será dirigida por Emilio de Mello. "O texto permanece surpreendentemente atual, talvez até mais pertinente hoje do que quando foi escrito. As situações continuam as mesmas, mudaram apenas os nomes dos personagens da vida real", explica.

O projeto também aborda a corrupção que está entranhada na sociedade brasileira. "A peça revela, entre outras coisas, o Brasil das falcatruas expostas, sob o olhar privilegiado de uma elite que também precisa acertar suas contas. Não paramos de nos surpreender com as reviravoltas políticas do país, é cômico se não fosse trágico", diz Julia Lemmertz.

"Esse texto retrata uma elite corrupta, distante da realidade do país e apenas preocupada em manter as aparências e os privilégios”, acrescenta Orã Figueiredo.