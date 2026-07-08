Carolina Dieckmmann é a protagonista do filme 'Pequenas Criaturas' - Divulgação

Carolina Dieckmmann é a protagonista do filme 'Pequenas Criaturas'Divulgação

Publicado 08/07/2026 08:01 | Atualizado 08/07/2026 08:21

Rio - O filme "Pequenas Criaturas", protagonizado por Carolina Dieckmmann, teve o trailer oficial divulgado nesta terça-feira (7). Com estreia prevista para o dia 23 de julho, o segundo longa-metragem da diretora e roteirista Anne Pinheiro Guimarães foi vencedor do Troféu Redentor de Melhor Filme de Ficção no Festival do Rio no ano passado.





Na produção, Carolina interpreta Helena, mãe de André (Théo Medon) e Dudu (Lorenzo Mello). Recém-chegada em Brasília, em 1986, ela vê sua rotina mudar quando o marido, interpretado por Michel Melamed, viaja a trabalho, deixando a família na capital.

A personagem, então, busca redescobrir sua própria identidade ao lidar com a solidão e as frustrações de uma vida que não escolheu. Enquanto isso, André vive as descobertas da adolescência, e Dudu transforma o desconhecido em um universo lúdico por meio de novas amizades.

A diretora Anne conta que "Pequenas Criaturas" é inspirado em suas próprias experiências e dedicado à mãe. "Como filha de diplomata, passei a infância viajando, sempre partindo e chegando. Nasci em Brasília e morei lá entre os 8 e os 15 anos, exatamente as idades do Dudu e do André. Quem já foi sabe que Brasília é uma cidade única, diferente de todas as outras: planejada, futurista e modernista, com seus encantos e seus desafios, especialmente para quem chega. Não é fácil, mas tem seus momentos mágicos e deixa marcas profundas", afirma.

O elenco do longa ainda conta com Caco Ciocler, Leticia Sabatella, Théo Medon, Lorenzo Mello e Fernando Eiras.