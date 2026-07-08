Gustavo Mioto lançou tema oficial da Festa do Peão de Barretos - Divulgação

Gustavo Mioto lançou tema oficial da Festa do Peão de BarretosDivulgação

Publicado 08/07/2026 13:55

Rio - Gustavo Mioto dá um passo importante em sua trajetória internacional com o lançamento de "Drunk Side", disponível em todas as plataformas digitais. O novo single marca o segundo projeto em inglês da carreira do artista e foi escolhida como tema oficial da Festa do Peão de Barretos 2026.

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"Ela nasceu durante o período em que estive em Nashville, com a proposta de criar uma conexão entre a essência da música country americana e a tradição dos rodeios brasileiros. Ver Barretos enxergar essa conexão e escolher a faixa como tema oficial é uma honra enorme e a realização de um sonho", conta.

O lançamento também ganha um videoclipe gravado na arena de Barretos, que traduz visualmente esse momento vivido por Mioto, representando a conexão entre suas experiências em Nashville e suas raízes no sertanejo. "Estou muito feliz e animado para que o público conheça esse trabalho e tudo o que estamos preparando para o novo álbum", destaca.