Comédia brasileira 'Os Emergentes' - Divulgação

Comédia brasileira 'Os Emergentes'Divulgação

Publicado 08/07/2026 15:07

Rio - Entre conflitos familiares, disputas de poder e situações improváveis, “Os Emergentes” chega aos cinemas nesta quinta-feira (9) com uma comédia sobre dinheiro, status e reviravoltas sociais. Com Nelson Freitas e Alexandra Richter no elenco, o longa parte da queda financeira de uma família tradicional da elite para discutir, com humor, mobilidade social, preconceitos de classe e novas relações de poder no Brasil.

Com roteiro de Paulo Reis, Regiana Antonini e Saulo Sisnando, a trama acompanha personagens acostumados a uma vida de privilégios que perdem a fortuna e precisam encarar uma realidade bem diferente. A mudança fica ainda mais desconfortável quando eles passam a trabalhar para antigos funcionários, agora bem-sucedidos e donos do luxo que antes pertencia aos ex-patrões.

A inversão de papéis conduz a narrativa e abre espaço para situações de humor, ironia e crítica social. Sem adotar tom moralista, o filme aposta no choque entre dois mundos para mostrar como dinheiro, reconhecimento e posição social interferem nas relações humanas.

Para Alexandra Richter, o público deve sair do cinema não apenas divertido, mas também provocado pela história. “Espero que o público se divirta e também carregue uma semente de reflexão. De que nada é permanente nessa vida. A mesma pessoa que se acha superior e age com arrogância num dia pode estar em outra posição no outro.”

Além de Nelson e Alexandra, a produção reúne Rafael Cardoso, Paulinho Serra, Lucas Penteado, Nando Cunha, Sidney Sampaio, Paulo Mathias Jr, Laura Proença, Cat Dantas e Jeniffer Setti. O grupo interpreta personagens de diferentes perfis sociais, em uma trama marcada por recomeços, disputas e mudanças inesperadas.

Sidney Sampaio destaca a parceria nos bastidores. “O elenco é extremamente generoso, extremamente talentoso, então acho que todo mundo ali se uniu para entregar o melhor resultado possível. A direção foi incrível, a produção nos acolheu da melhor maneira o tempo todo e eu acho que o resultado vai ser sensacional.”

Paulinho Serra acredita que a identificação do público passa pela ideia de transformação de vida. “O filme é quase uma história que quem nunca passou gostaria de passar. Ter uma reviravolta na vida e ver as coisas acontecerem através da força do seu trabalho. Acho que essa é a mensagem que fica.”

Jeniffer Setti também ressalta o equilíbrio entre comédia e reflexão social. “O mais bonito de ‘Os Emergentes’ é que ele fala sobre sonhos, pertencimento e recomeços de uma forma muito humana. O público vai rir, mas também vai se enxergar em muitos momentos da história.”

