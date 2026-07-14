Tom Cruise estrela o filme 'Digger' - Reprodução de vídeo

Tom Cruise estrela o filme 'Digger'Reprodução de vídeo

Publicado 14/07/2026 08:00 | Atualizado 14/07/2026 15:13

Rio - Astro de "Top Gun" e "Missão Impossível", Tom Cruise surgiu bem diferente do que os fãs estão acostumados a ver no novo trailer do filme "Digger", divulgado nesta segunda-feira (13) pela Warner Bros. Nas imagens, o ator aparece com os cabelos grisalhos, pele mais envelhecida e barriga saliente. Com direção de Alejandro González Iñárritu, o longa estreia nos cinemas no dia 1º de outubro.

Na comédia de "proporções catastróficas", Tom interpreta Digger Rockwell, um magnata do ramo do petróleo e considerado o mais poderoso do mundo. O personagem embarcará em uma missão para provar que é o salvador da humanidade antes que o desastre ecológico que ele mesmo provocou destrua o planeta.

Além de Tom, os atores Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Robert John Burke, Emma D'Arcy, Burn Gorman e Sophie Wilde também integram o elenco.