Sequência de 'Batman' tem previsão de estreia para 2028Reprodução/Instagram
Nela, Pattinson aparece próximo a um carro de polícia, em meio à neve, enquanto se vira para olhar diretamente à câmera.
A produção contará com parte do elenco original de "Batman", com Colin Farrell, Jeffrey Wright e Andy Serkis, para além de nomes como Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry e Sebastian Koch, que integram o novo filme.
Com lançamento originalmente planejado para 2027, “Batman: Parte 2” teve sua data de estreia adiada, e chegará aos cinemas em 18 de fevereiro de 2028.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.