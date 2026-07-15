Sequência de 'Batman' tem previsão de estreia para 2028 - Reprodução/Instagram

Sequência de 'Batman' tem previsão de estreia para 2028Reprodução/Instagram

Publicado 15/07/2026 13:52

Rio – O longa-metragem “Batman: Parte 2” ganhou primeiro teaser com Robert Pattinson. A prévia, divulgada pela Warner Bros. e pelo diretor, Matt Reeves, marca o retorno do ator ao papel de Bruce Wayne, em sequência do filme de 2022.



Nela, Pattinson aparece próximo a um carro de polícia, em meio à neve, enquanto se vira para olhar diretamente à câmera.



A produção contará com parte do elenco original de "Batman", com Colin Farrell, Jeffrey Wright e Andy Serkis, para além de nomes como Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry e Sebastian Koch, que integram o novo filme.



Com lançamento originalmente planejado para 2027, “Batman: Parte 2” teve sua data de estreia adiada, e chegará aos cinemas em 18 de fevereiro de 2028.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa