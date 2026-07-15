Produção segue a juventude de Sylvester StalloneReprodução/YouTube
A obra pretende mostrar a história de como o norte-americano alcançou sucesso em Hollywood. Stallone, após ser rejeitado por diferentes estúdios, decidiu escrever o roteiro de “Rocky: Um Lutador” (1976), filme que viria a se tornar um clássico do cinema. Como condição para que o estúdio pudesse usar a narrativa, ele definiu que deveria interpretar o protagonista, ganhando, assim, o papel principal.
Anthony Ippolito, de 26, irá protagonizar a produção, dirigida por Peter Farrelly. O filme conta com nomes como Matt Dillon, AnnaSophia Robb, Stephan James, e Toby Kebbell, em seu elenco.
“I Play Rocky” tem previsão de estreia para novembro deste ano nos Estados Unidos. O longa ainda não tem data de lançamento confirmada no Brasil.
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