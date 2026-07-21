Karine Teles interpreta Lucinha em ’I Love Cambuquira’ - Divulgação

Karine Teles interpreta Lucinha em ’I Love Cambuquira’Divulgação

Publicado 21/07/2026 14:17

Rio - Inspirado em uma história real, o filme "I Love Cambuquira" teve as filmagens encerradas no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (20). A comédia romântica, estrelada por Karine Teles, Rodrigo Pandolfo e Lindsay Paulino, aborda temas como amor, amizade, família e coragem.

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Na história, Rodrigo interpreta o delegado de polícia recém aposentado Carlos, enquanto Paulino vive o marido do personagem, Leonardo, dono de uma loja de doces na pequena cidade de Cambuquira, no interior de Minas Gerais. O casal enfrenta a primeira crise conjugal após 20 anos juntos e decide embarcar para Miami para comemorar o aniversário de 50 anos da amiga Lucinha (Karine Teles) e fugir da rotina.

Em Miami, os dois vão precisar encarar os problemas do casamento, enquanto se metem na relação de Lucinha e David (Kaiwi), que também enfrentam alguns dilemas.

O elenco do longa ainda conta com Suzy Lopes, Leo Morais e João Signorelli. O filme, que também foi gravado em Minas Gerais e em Miami, marca a estreia da documentarista e roteirista Adriana L. Dutra na direção de longas de ficção.