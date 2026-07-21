Karine Teles interpreta Lucinha em ’I Love Cambuquira’Divulgação
Filme com Karine Teles e Rodrigo Pandolfo tem gravações finalizadas
Lindsay Paulino, Suzy Lopes, Kaiwi, Leo Morais e João Signorelli também integram o elenco de 'I Love Cambuquira'
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