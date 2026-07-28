Cartaz oficial do filme 'Nosso Lar 3 ? Vida Eterna' - Reprodução/Instagram

Cartaz oficial do filme 'Nosso Lar 3 ? Vida Eterna'Reprodução/Instagram

Publicado 28/07/2026 14:38

Rio - O filme "Nosso Lar 3 - Vida Eterna" ganhou um cartaz oficial, que foi divulgado nesta terça-feira (28). O longa-metragem, estrelado por Carol Castro e Fabio Assunção, também teve a data de estreia definida para 21 de janeiro de 2027.

"Há um amor que atravessa... Vidas. Abismos. Fracassos. Até a morte. Em 'Nosso Lar 3 – Vida Eterna', uma missão de resgate desafia as regiões mais sombrias do plano espiritual para provar que o verdadeiro amor é eterno", escreveu o perfil oficial.

A produção é baseada no livro "Obreiros da Vida Eterna" (1946), ditado pelo espírito André Luiz ao médium Chico Xavier. O filme conta com direção de Wagner de Assis, responsável pelos dois títulos anteriores: "Nosso Lar" (2010) e "Nosso Lar – Os Mensageiros" (2024).