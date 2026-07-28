Cartaz oficial do filme 'Nosso Lar 3 ? Vida Eterna'Reprodução/Instagram
Carol Castro e Fabio Assunção surgem em cartaz de 'Nosso Lar 3'
Filme tem previsão de estreia para 21 de janeiro de 2027
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