Ben Affleck em trailer de 'Sobrevivência'Reprodução/YouTube
No longa, o filho de um candidato à prefeitura de Los Angeles é sequestrado, e o político e sua mulher tentam conseguir o dinheiro para o resgate. O casal toma decisões arriscadas e adentra uma complexa rede de mentiras para conseguir salvar o filho.
Para além de Affleck, que também assina o roteiro, junto de Connor O. McIntyre e Billy Ray, nomes como Kerry Washington, Steven Yeun, Gillian Anderson, Adriana Paz e Luis Gerardo Méndez, também integram o elenco do projeto.
Amigo de longa data do diretor, Matt Damon e sua mulher, Luciana, atuam na produção do filme, ao lado de Affleck, Brad Weston, Collin Creighton, e Dani Bernfeld.
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