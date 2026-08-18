Pôster oficial da série ’Habeas Corpus’ - Divulgação/Netflix

Pôster oficial da série ’Habeas Corpus’Divulgação/Netflix

Publicado 18/08/2026 21:57

Rio - A Netflix Brasil divulgou nesta terça-feira (18) o pôster oficial da série dramática "Habeas Corpus", estrelada por Any Gabrielly e Marjorie Estiano . A produção que retrata o sistema judiciário estreia na plataforma de streaming no dia 23 de setembro.

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A trama acompanha a equipe de revisão criminal liderada pela professora Inez na busca de provar a inocência de um jovem que pode ter sido condenado por um crime que não cometeu. Em paralelo, a estudante Marina se aproxima do grupo para corrigir uma injustiça que marcou o passado de sua família.

Também integram o elenco da série os atores Danton Mello, Marisa Orth, Naruna Costa, Natália Lage e Vladimir Brichta.