Pôster oficial da série ’Habeas Corpus’Divulgação/Netflix

L
Leticia Pessôa
Rio - A Netflix Brasil divulgou nesta terça-feira (18) o pôster oficial da série dramática "Habeas Corpus", estrelada por Any Gabrielly e Marjorie Estiano. A produção que retrata o sistema judiciário estreia na plataforma de streaming no dia 23 de setembro.
fotogaleria
Marjorie Estiano dá vida à professora Inez - Divulgação/Netflix
Danton Mello, Vladimir Brichta e Natália Lage também fazem parte da série - Divulgação/Netflix
Any Gabrielly interpreta a estudante Marina - Divulgação/Netflix
arisa Orth integra o elenco do projeto - Divulgação/Netflix
Pôster oficial da série 'Habeas Corpus' - Divulgação/Netflix
A trama acompanha a equipe de revisão criminal liderada pela professora Inez na busca de provar a inocência de um jovem que pode ter sido condenado por um crime que não cometeu. Em paralelo, a estudante Marina se aproxima do grupo para corrigir uma injustiça que marcou o passado de sua família. 
Também integram o elenco da série os atores Danton Mello, Marisa Orth, Naruna Costa, Natália Lage e Vladimir Brichta.