Filme dos anos 2000, Como Perder um Homem em 10 Dias - Reprodução / Internet

Filme dos anos 2000, Como Perder um Homem em 10 DiasReprodução / Internet

Publicado 25/08/2026 12:22 | Atualizado 25/08/2026 12:22

Rio - Uma sequência de "Como Perder um Homem em 10 Dias", sucesso das comédias românticas dos anos 2000, está em desenvolvimento inicial na Paramount. Kate Hudson, protagonista do longa original, já está confirmada como uma das produtoras do novo projeto.

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Segundo a Variety, o filme ainda está nos primeiros estágios e não tem elenco, roteirista ou data de estreia definidos. Nos bastidores, porém, existe a expectativa de que Hudson e Matthew McConaughey possam voltar aos papéis de Andie Anderson e Benjamin Barry.A participação da dupla ainda depende dos rumos que serão definidos para a história. A equipe procura um roteirista capaz de dar continuidade ao primeiro longa e manter o tom de comédia romântica que ajudou a transformar a produção em um dos títulos mais lembrados do gênero.Lançado em 2003, "Como Perder um Homem em 10 Dias" acompanha Andie, uma jornalista que decide escrever uma reportagem mostrando quais atitudes podem fazer um homem terminar um relacionamento em apenas dez dias. Para colocar a ideia em prática, ela escolhe Benjamin como alvo.O que Andie não sabe é que Benjamin, executivo de publicidade, também participa de uma aposta: ele precisa provar que consegue fazer qualquer mulher se apaixonar por ele. Os dois, então, começam a relação com objetivos opostos, até que sentimentos verdadeiros surgem no meio do jogo.Por enquanto, a continuação segue em desenvolvimento, sem previsão de estreia. A definição do roteiro deve ser um dos próximos passos antes que o estúdio avance com elenco e filmagens.