Juliana Didone e Tainá Müller junto de Hortência Marcari e Magic PaulaReprodução/Instagram
Ela compartilhou imagens com o elenco e produção, e escreveu: "Talvez algumas experiências também sejam assim: difíceis de nomear enquanto acontecem. Último dia de filmagem de: 'Paula & Hortência: A Última Chance'. E eu ainda estou tentando entender como tantos meses, tantos encontros, tantos treinos, tantos jogos, tantas cenas e tantas pessoas cabem dentro de uma palavra tão pequena: fim. Porque não parece fim".
"Parece daqueles momentos em que a gente guarda tudo dentro do peito: o uniforme, o cheiro do set, as conversas entre uma cena e outra, as risadas, o suor, o aquecimento, o cansaço, a concentração, os abraços, os erros, os acertos e aquele silêncio estranho e bonito quando Georgia Guerra gritou corta pela última vez. Hortência foi uma travessia. E eu tive a sorte de atravessá-la acompanhada por um time enorme, generoso e absolutamente apaixonado pelo que estava fazendo", continuou a artista.
Didone, ainda, agradeceu a experiência junto a equipe do filme. "Obrigada, elenco. Obrigada, equipe. Essas fotos são um pequeno álbum de tudo aquilo que estará no nosso filme, pulsando, em cada cena. Obrigada time. Foi muito especial jogar com vocês! Agora a bola muda de mãos, e a gente espera a luz acender nas telas".
Dirigida por Georgia Guerra-Peixe e roteirizada por Patricia Corso, a produção segue a trajetória de Hortência Marcari e Magic Paula (Tainá Müller), duas das principais jogadoras de basquete no Brasil. O filme acompanha a relação das atletas entre os acontecimentos que antecedem os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, quando Hortência, já aposentada, é convocada novamente para a Seleção Brasileira.
"Paula e Hortência: A Última Chance" tem previsão de estreia nos cinemas para 2027.