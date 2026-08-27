'Os Farofeiros 3' tem previsão de estreia para novembro deste anoDivulgação
Com Maurício Manfrini e Cacau Protásio, 'Os Farofeiros 3' ganha trailer
Danielle Winits, Aline Campos, Charles Paraventi também integram o elenco do filme, com previsão de estreia para o dia 5 de novembro
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