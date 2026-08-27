'Os Farofeiros 3' tem previsão de estreia para novembro deste ano - Divulgação

'Os Farofeiros 3' tem previsão de estreia para novembro deste anoDivulgação

Publicado 27/08/2026 07:28

Rio - O trailer do filme "Os Farofeiros 3", estrelado por Cacau Protásio, Maurício Manfrini, Danielle Winits e grande elenco, foi divulgado nesta quarta-feira (26) pela Downtown Filmes. Com direção de Roberto Santucci e roteiro de Paulo Cursino, o longa-metragem tem previsão de estreia para o dia 5 de novembro.

Nesta sequência da franquia, Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini) e Diguinho (Nilton Bicudo) embarcam para a primeira viagem internacional acompanhados da família a convite de Rocha (Charles Paraventi). O destino é a ilha fictícia de San Martinez, no Caribe, onde será o casamento de Anita (Ana Cecília Banal), filha de Rocha e Vanete (Elisa Pinheiro).

Chegando lá, o grupo descobre que o pai da noiva os colocou em um hotel bem barato, além de enfrentar perrengues financeiros, praias lotadas e problemas com a imigração.