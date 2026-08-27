O Festival do Rio 2026 acontece entre os dias 1º e 11 de outubro - Reprodução/Instagram

O Festival do Rio 2026 acontece entre os dias 1º e 11 de outubroReprodução/Instagram

Publicado 27/08/2026 16:11





Filmes como “Vicentina Pede Desculpas”, do diretor Gabriel Martins (“Marte Um”); “Diário do Fogo”, de Maju de Paiva e Bernardo Florim (“Avenida Beira-Mar”); “Funk”, de Aly Muritiba (“Cangaço Novo”); e “Jardim dos Silêncios”, de Henrique Dantas (“Filhos de João, O Admirável Mundo Novo Baiano”), compõem a seleção oficial para a edição.



A adaptação da obra de Amyr Klink, “100 Dias” de Carlos Saldanha (“A Era do Gelo”), será exibida na gala de encerramento.



Entre as obras que irão integrar a Première Brasil, 45 produções concorrem ao Troféu Redentor, e 15 longas-metragens realizarão sua estreia mundial. O festival representa um dos mais importantes eventos do cinema no Brasil, e acontecerá entre os dias 1º e 11 de outubro na cidade do Rio de Janeiro. Rio – O Festival do Rio 2026 anunciou a seleção dos filmes para a Première Brasil, principal vitrine do cinema nacional dentro do evento, nesta quinta-feira (27). Foram escolhidas 101 curtas e longas-metragens para participarem da 28ª edição da mostra.Filmes como “Vicentina Pede Desculpas”, do diretor Gabriel Martins (“Marte Um”); “Diário do Fogo”, de Maju de Paiva e Bernardo Florim (“Avenida Beira-Mar”); “Funk”, de Aly Muritiba (“Cangaço Novo”); e “Jardim dos Silêncios”, de Henrique Dantas (“Filhos de João, O Admirável Mundo Novo Baiano”), compõem a seleção oficial para a edição.A adaptação da obra de Amyr Klink, “100 Dias” de Carlos Saldanha (“A Era do Gelo”), será exibida na gala de encerramento.Entre as obras que irão integrar a Première Brasil, 45 produções concorrem ao Troféu Redentor, e 15 longas-metragens realizarão sua estreia mundial. O festival representa um dos mais importantes eventos do cinema no Brasil, e acontecerá entre os dias 1º e 11 de outubro na cidade do Rio de Janeiro.

Confira a seleção da Première Brasil:

PREMIÈRE BRASIL – COMPETIÇÃO LONGAS METRAGENS DE FICÇÃO



Diário do Fogo, de Maju de Paiva e Bernardo Florim - Première Mundial

Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira, de Cristiane Oliveira e Gustavo Galvão - Première Nacional

O Filho da Puta, de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite

Funk, de Aly Muritiba - Première na América Latina

LONDON, de Victor Di Marco e Márcio Picoli - Première Nacional

A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias - Première na América Latina

Maria de Maria, de Luiza Shelling Tubaldini - Première Mundial

Oceânico, de Guilherme Coelho - Première Mundial

A Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr. - Première Nacional

Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins - Première na América Latina

PREMIÈRE BRASIL – COMPETIÇÃO LONGAS METRAGENS DOCUMENTÁRIO



Alucinação, de Renato Terra, Marcos Caetano e Leo Caetano - Première Mundial

Cão Sem Plumas, de Camila Valença - Première Mundial

Dragões, de Miguel Antunes Ramos - Première Mundial

Elza, de Eryk Rocha - Première Mundial

A Extraordinária Vida de Vera Valdez, de Fabio Meira - Première Mundial

Fui Olhar Você Dormir, de Anna Azevedo - Première Mundial

O Sertão das Nossas Memórias, de Lucia Murat - Première Mundial

Uma Missa para Dom Angélico, de Emilia Silveira - Première Mundial



PREMIÈRE BRASIL - COMPETIÇÃO CURTAS METRAGENS



3x4, de Juliana Tizatto

Better Future, de Jungle - Première Mundial

Boulevard Arrudas, de Matheus Moura

A Casa de Dona Carlota, de Lili Fialho e Bruna Linzmeyer - Première Mundial

Fissuras, de Diana Coelho

Fortaleza, de Michel Stolnicki - Première Mundial

Joqueta, de Luciana Vieira - Première na América Latina

Lagoa do Abandono, de Diego Maia

Pedra-Mar, de Janaína Lacerda

Reteté, de Donna Oliveira - Première Mundial

Santo, de Maria Luísa Alves - Première Mundial



PREMIÈRE BRASIL - COMPETIÇÃO NOVOS RUMOS LONGAS METRAGENS



144 - Apocalipse Não, de João Paulo Cuenca - Première Mundial

O Deserto de Luiza, de Alan Minas - Première na América Latina

Isabel, de Gabe Klinger - Première Nacional

Jardim dos Silêncios, de Henrique Dantas - Première na América Latina

Malick, de Cassio Tolpolar, Modou Awa Dieye - Première Mundial

Não Estamos Sonhando, de Ulisses Arthur - Première Nacional

Talismã, de Thais Fujinaga - Première Mundial

Turma 101, de Wagner Novais - Première Mundial



PREMIÈRE BRASIL - COMPETIÇÃO NOVOS RUMOS CURTAS METRAGENS



Os Beatos, de Valentin Lebeau

Consolo, de Johnny Massaro - Première Mundial

Um Domingo, de Maíra Bühler e Rô Albuquerque - Première Mundial

Floresta do Fim do Mundo, de Felipe M. Bragança e Denilson Baniwa

Fundura, de Catapreta

Laser-Gato, de Lucas Acher - Première na América Latina

Mira, de Daniella Saba

Ondas de Silêncio, de Caio J. Bonfim - Première Mundial



PREMIÈRE BRASIL - GALA DE ENCERRAMENTO



100 Dias, de Carlos Saldanha - Première Mundial



PREMIÈRE BRASIL - HORS-CONCOURS



As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você, de Diego Freitas - Première Mundial

Fernanda, de Pedro Waddington - Première Mundial

Ney por trás das máscaras, de Esmir Filho - Première Mundial

Pai de Primeira Viagem, de Mariana Youssef - Première Mundial

Pitico - Hermes Ayres Azevedo (1881-1959) - Historiador da província, de Julio Bressane

Sedução, de Zelito Viana e Marcos Palmeira - Première na América Latina

Se eu fosse você 3, de Anita Barbosa - Première Mundial

Verão da Lata, de Santiago Dellape

Justino – Nos Bastidores do Reino, de José Eduardo Belmonte

Tempo à Faca, de Diogo Oliveira - Hors Concours Novos Rumos



PREMIÈRE BRASIL - HORS-CONCOURS ESPECIAL



Paraíso Semiárido, de Eduardo Escorel - Première Mundial

O tempo e o lugar, de Eduardo Escorel (2008)

Janela da Alma, de João Jardim e Walter Carvalho (2001)

e o curta metragem



Tarantino’s mind, de 300ml (2006)



PREMIÈRE BRASIL - RETRATOS



Aldir Blanc – Resposta ao Tempo, de Marcus Fernando e Hugo Sukman - Première Mundial

Alegria Brasil, estrelando Maria Alcina, de Elizabete Martins Campos - Première Nacional

Amor e Fé: Chica Xavier, de Clementino Junior - Première Mundial

Baile das Luzes, de Vincent Rosenblatt - Première Mundial

Cansei de Ser Galã, de Bento Marzo e Eduardo Ades - Première Mundial

Cony, Retrato Íntimo, de Marcos Ribeiro - Première Mundial

Flora & Airto: O Som Revolucionário, de Jom Tob Azulay

O Gesto Entre Nós, de Roberto Bomtempo - Première Mundial

Mario Carneiro – Gravura Feita de Luz, de Beth Formaggini - Première Nacional

Mr. Wonderful, de Susanna Lira - Première Mundial

Squel - Confissões de uma porta-bandeira, de Celina Torrealba e Zeca Brito - Première Mundial

Vivo 76, de Lírio Ferreira

e os curtas metragens

Tempos de Inocência, de Gregory Baltz e Kaio Caiazzo - Première Mundial

Taísa Machado — Em Estado De Encontro, de Milena Manfredini - Première Mundial



PREMIÈRE BRASIL - O ESTADO DAS COISAS



Nação Ubuntu - A Voz dos Silenciados, de Paulo Henrique Fontenelle - Première Mundial

No Passo da Cobra, de Estevão Ciavatta Pantoja Franco - Première Mundial

Pontos de Partida, de Silvio Tendler

Por Que Não?, de Maria Prata - Premiere Mundial

Vitória da Paz, de Ricardo Calil, Fábio Gusmão e Dudu Levy - Première Mundial

Vozes na sua cabeça, de Douglas Duarte - Première Mundial

e os curtas metragens



Duwid Tuminkiz - Makunaima É Duwid?, de Gustavo Caboco Wapixana

Tanaru, de Julia Mariano



PREMIÈRE BRASIL - MIDNIGHT MOVIES



Chuva Ácida: Histórias do Crepúsculo de Cubatão, de Cláudia Pereira - Première Nacional

Overman, de Tomás Portella - Première Mundial

Privadas de Suas Vidas, de Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner - Première Nacional

e o curta metragem



Morfeu e Caronte, de Luiz Ulian e Jocimar Dias Jr.



PREMIÈRE BRASIL - NOVA GERAÇÃO



Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, de Edu Felistoque, Brenda Lígia e Everton Amorim - Première América Latina

O Capitão Engarrafado, de Guilherme Reis - Première Mundial

Feito Pipa, de Allan Deberton

Medley, de Ana Luiza Azevedo - Première Nacional

Minha Primeira Namorada, de Jonathan Haagensen, Kátia Lund - Première Mundial

e o curta metragem



Cinderela do Samba, de Magna Domingues - Première Mundial



PREMIÈRE BRASIL - SÉRIES



Amora, de Juliana Rojas, para Canal Brasil

Cidade de Deus 2: A Luta Não Para, de Aly Muritiba, para HBO Max

Delegado, de Leonardo Lacca e Marcelo Lordello, para Canal Brasil

Especial Afronta!, com direção geral de Juliana Vicente

Marília Mendonça: Sentimento Louco, de Susanna Lira, para MGM Amazon Studios



PREMIÈRE BRASIL - PANORAMA CARIOCA



O Cinema Possível, de Luiz Carlos Lacerda - Première Mundial

A Última Noite, de Pedro Belchior Costa e Jhenifer Emerick - Première Mundial

e os curtas metragens



Amor Inteligente, de José Bial - Première Nacional

A Casa do Pai, de Patrick Sampaio - Première Mundial

HELENA! CINEMA!, de Cavi Borges e Christian Caselli - Première Mundial

Pique-pega, de Mia Lima Rocha

Revelação, de Gabriela I. Gaia



PREMIÈRE BRASIL - ITINERÁRIOS ÚNICOS



Me Deixa Ser (Let Us Be), de Viviane D’Avilla — Brasil, Índia, Estados Unidos

Mounir, de Juliana Borges

Pardo é Papel, de Alexis Zelensky — Brasil, França, Portugal

e o curta metragem



Cadu Barcellos - Cria não morre, vira lenda, de Wagner Novais - Première Nacional





*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa