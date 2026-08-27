O Festival do Rio 2026 acontece entre os dias 1º e 11 de outubroReprodução/Instagram
Filmes como “Vicentina Pede Desculpas”, do diretor Gabriel Martins (“Marte Um”); “Diário do Fogo”, de Maju de Paiva e Bernardo Florim (“Avenida Beira-Mar”); “Funk”, de Aly Muritiba (“Cangaço Novo”); e “Jardim dos Silêncios”, de Henrique Dantas (“Filhos de João, O Admirável Mundo Novo Baiano”), compõem a seleção oficial para a edição.
A adaptação da obra de Amyr Klink, “100 Dias” de Carlos Saldanha (“A Era do Gelo”), será exibida na gala de encerramento.
Entre as obras que irão integrar a Première Brasil, 45 produções concorrem ao Troféu Redentor, e 15 longas-metragens realizarão sua estreia mundial. O festival representa um dos mais importantes eventos do cinema no Brasil, e acontecerá entre os dias 1º e 11 de outubro na cidade do Rio de Janeiro.
Diário do Fogo, de Maju de Paiva e Bernardo Florim - Première Mundial
Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira, de Cristiane Oliveira e Gustavo Galvão - Première Nacional
O Filho da Puta, de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite
Funk, de Aly Muritiba - Première na América Latina
LONDON, de Victor Di Marco e Márcio Picoli - Première Nacional
A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias - Première na América Latina
Maria de Maria, de Luiza Shelling Tubaldini - Première Mundial
Oceânico, de Guilherme Coelho - Première Mundial
A Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr. - Première Nacional
Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins - Première na América Latina
Alucinação, de Renato Terra, Marcos Caetano e Leo Caetano - Première Mundial
Cão Sem Plumas, de Camila Valença - Première Mundial
Dragões, de Miguel Antunes Ramos - Première Mundial
Elza, de Eryk Rocha - Première Mundial
A Extraordinária Vida de Vera Valdez, de Fabio Meira - Première Mundial
Fui Olhar Você Dormir, de Anna Azevedo - Première Mundial
O Sertão das Nossas Memórias, de Lucia Murat - Première Mundial
Uma Missa para Dom Angélico, de Emilia Silveira - Première Mundial
3x4, de Juliana Tizatto
Better Future, de Jungle - Première Mundial
Boulevard Arrudas, de Matheus Moura
A Casa de Dona Carlota, de Lili Fialho e Bruna Linzmeyer - Première Mundial
Fissuras, de Diana Coelho
Fortaleza, de Michel Stolnicki - Première Mundial
Joqueta, de Luciana Vieira - Première na América Latina
Lagoa do Abandono, de Diego Maia
Pedra-Mar, de Janaína Lacerda
Reteté, de Donna Oliveira - Première Mundial
Santo, de Maria Luísa Alves - Première Mundial
144 - Apocalipse Não, de João Paulo Cuenca - Première Mundial
O Deserto de Luiza, de Alan Minas - Première na América Latina
Isabel, de Gabe Klinger - Première Nacional
Jardim dos Silêncios, de Henrique Dantas - Première na América Latina
Malick, de Cassio Tolpolar, Modou Awa Dieye - Première Mundial
Não Estamos Sonhando, de Ulisses Arthur - Première Nacional
Talismã, de Thais Fujinaga - Première Mundial
Turma 101, de Wagner Novais - Première Mundial
Os Beatos, de Valentin Lebeau
Consolo, de Johnny Massaro - Première Mundial
Um Domingo, de Maíra Bühler e Rô Albuquerque - Première Mundial
Floresta do Fim do Mundo, de Felipe M. Bragança e Denilson Baniwa
Fundura, de Catapreta
Laser-Gato, de Lucas Acher - Première na América Latina
Mira, de Daniella Saba
Ondas de Silêncio, de Caio J. Bonfim - Première Mundial
100 Dias, de Carlos Saldanha - Première Mundial
As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você, de Diego Freitas - Première Mundial
Fernanda, de Pedro Waddington - Première Mundial
Ney por trás das máscaras, de Esmir Filho - Première Mundial
Pai de Primeira Viagem, de Mariana Youssef - Première Mundial
Pitico - Hermes Ayres Azevedo (1881-1959) - Historiador da província, de Julio Bressane
Sedução, de Zelito Viana e Marcos Palmeira - Première na América Latina
Se eu fosse você 3, de Anita Barbosa - Première Mundial
Verão da Lata, de Santiago Dellape
Justino – Nos Bastidores do Reino, de José Eduardo Belmonte
Tempo à Faca, de Diogo Oliveira - Hors Concours Novos Rumos
Paraíso Semiárido, de Eduardo Escorel - Première Mundial
O tempo e o lugar, de Eduardo Escorel (2008)
Janela da Alma, de João Jardim e Walter Carvalho (2001)
e o curta metragem
Aldir Blanc – Resposta ao Tempo, de Marcus Fernando e Hugo Sukman - Première Mundial
Alegria Brasil, estrelando Maria Alcina, de Elizabete Martins Campos - Première Nacional
Amor e Fé: Chica Xavier, de Clementino Junior - Première Mundial
Baile das Luzes, de Vincent Rosenblatt - Première Mundial
Cansei de Ser Galã, de Bento Marzo e Eduardo Ades - Première Mundial
Cony, Retrato Íntimo, de Marcos Ribeiro - Première Mundial
Flora & Airto: O Som Revolucionário, de Jom Tob Azulay
O Gesto Entre Nós, de Roberto Bomtempo - Première Mundial
Mario Carneiro – Gravura Feita de Luz, de Beth Formaggini - Première Nacional
Mr. Wonderful, de Susanna Lira - Première Mundial
Squel - Confissões de uma porta-bandeira, de Celina Torrealba e Zeca Brito - Première Mundial
Vivo 76, de Lírio Ferreira
e os curtas metragens
Tempos de Inocência, de Gregory Baltz e Kaio Caiazzo - Première Mundial
Taísa Machado — Em Estado De Encontro, de Milena Manfredini - Première Mundial
Nação Ubuntu - A Voz dos Silenciados, de Paulo Henrique Fontenelle - Première Mundial
No Passo da Cobra, de Estevão Ciavatta Pantoja Franco - Première Mundial
Pontos de Partida, de Silvio Tendler
Por Que Não?, de Maria Prata - Premiere Mundial
Vitória da Paz, de Ricardo Calil, Fábio Gusmão e Dudu Levy - Première Mundial
Vozes na sua cabeça, de Douglas Duarte - Première Mundial
e os curtas metragens
Duwid Tuminkiz - Makunaima É Duwid?, de Gustavo Caboco Wapixana
Tanaru, de Julia Mariano
Chuva Ácida: Histórias do Crepúsculo de Cubatão, de Cláudia Pereira - Première Nacional
Overman, de Tomás Portella - Première Mundial
Privadas de Suas Vidas, de Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner - Première Nacional
e o curta metragem
Morfeu e Caronte, de Luiz Ulian e Jocimar Dias Jr.
Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, de Edu Felistoque, Brenda Lígia e Everton Amorim - Première América Latina
O Capitão Engarrafado, de Guilherme Reis - Première Mundial
Feito Pipa, de Allan Deberton
Medley, de Ana Luiza Azevedo - Première Nacional
Minha Primeira Namorada, de Jonathan Haagensen, Kátia Lund - Première Mundial
e o curta metragem
Cinderela do Samba, de Magna Domingues - Première Mundial
Amora, de Juliana Rojas, para Canal Brasil
Cidade de Deus 2: A Luta Não Para, de Aly Muritiba, para HBO Max
Delegado, de Leonardo Lacca e Marcelo Lordello, para Canal Brasil
Especial Afronta!, com direção geral de Juliana Vicente
Marília Mendonça: Sentimento Louco, de Susanna Lira, para MGM Amazon Studios
O Cinema Possível, de Luiz Carlos Lacerda - Première Mundial
A Última Noite, de Pedro Belchior Costa e Jhenifer Emerick - Première Mundial
e os curtas metragens
Amor Inteligente, de José Bial - Première Nacional
A Casa do Pai, de Patrick Sampaio - Première Mundial
HELENA! CINEMA!, de Cavi Borges e Christian Caselli - Première Mundial
Pique-pega, de Mia Lima Rocha
Revelação, de Gabriela I. Gaia
Me Deixa Ser (Let Us Be), de Viviane D’Avilla — Brasil, Índia, Estados Unidos
Mounir, de Juliana Borges
Pardo é Papel, de Alexis Zelensky — Brasil, França, Portugal
e o curta metragem
Cadu Barcellos - Cria não morre, vira lenda, de Wagner Novais - Première Nacional
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