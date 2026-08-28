Grupo britânico lançou gravação original de 1965 - Reprodução/Instagram

Grupo britânico lançou gravação original de 1965Reprodução/Instagram

Publicado 28/08/2026 15:55

Rio – Uma gravação inédita dos Beatles chegou às plataformas digitais nesta quarta-feira (26). Intitulada "Day Tripper (Songwriting Work Tape)", ela registra John Lennon e Paul McCartney trabalhando em uma versão inicial da música, ainda sem o famoso riff de guitarra que marcaria a faixa.

O áudio foi registrado na casa de Lennon, em Kenwood, Weybridge, na Inglaterra, durante o período das sessões de Rubber Soul. Na gravação, os dois desenvolvem a composição juntos e chegam a rir enquanto trabalham na música. A versão definitiva de "Day Tripper" seria concluída posteriormente, durante uma sessão de oito horas em estúdio.



O lançamento antecipa a edição especial e expandida de Rubber Soul, marcada para 2 de outubro. O projeto terá 24 gravações de sessões, incluindo 20 takes inéditos e três demos caseiras, além de novas mixagens feitas por Giles Martin e Sam Okell.



Material lançado décadas depois



Os Beatles encerraram as atividades como grupo em 1970, após a saída de John Lennon e o anúncio de Paul McCartney de que não trabalharia mais com a banda. Desde então, materiais gravados durante a trajetória do quarteto continuam sendo recuperados e lançados.



"Day Tripper (Songwriting Work Tape)" é um desses registros históricos, preservando uma etapa anterior à versão conhecida da música, lançada originalmente em 1965.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa