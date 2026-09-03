HBO Max anuncia série documental sobre o caso PC Siqueira - Francis Null /Divulgação

HBO Max anuncia série documental sobre o caso PC SiqueiraFrancis Null /Divulgação

Publicado 03/09/2026 11:35 | Atualizado 03/09/2026 11:37

Rio - A HBO Max anunciou, nesta quinta-feira (3), o desenvolvimento de uma série documental sobre PC Siqueira, um dos principais nomes da primeira geração de criadores de conteúdo do Brasil. A produção vai abordar a trajetória do youtuber, os acontecimentos que antecederam sua morte, em dezembro de 2023, e os desdobramentos das investigações sobre o caso.

Ao longo dos episódios, o projeto pretende reconstruir a ascensão de PC na internet, período em que ele ajudou a popularizar o YouTube no país e se tornou uma das figuras mais conhecidas da plataforma. O sucesso também abriu espaço para trabalhos na televisão e ampliou sua projeção fora das redes sociais.

Segundo a HBO Max, a série terá entrevistas exclusivas e informações inéditas relacionadas aos últimos anos da vida do influenciador. A produção também pretende discutir temas ligados à fama, saúde mental e aos chamados "tribunais da internet".

A série será produzida pelas empresas Farra e Moonheist. Até o momento, a plataforma não divulgou a quantidade de episódios, a data de estreia nem os nomes dos participantes que darão depoimentos.

Relembre o caso

PC Siqueira foi encontrado morto em seu apartamento, em São Paulo, no dia 27 de dezembro de 2023. As circunstâncias da morte passaram por perícias e diferentes etapas de apuração. Posteriormente, a Justiça autorizou a continuidade das investigações após pedido do Ministério Público.

Em 2025, amigos do influenciador levantaram questionamentos sobre as circunstâncias dos últimos momentos de PC e citaram sua então namorada, Maria Luiza Watanabe, em depoimentos relacionados ao caso. As suspeitas passaram a integrar as apurações, sem que isso represente, por si só, responsabilização criminal.

A saúde mental também fazia parte dos assuntos abordados por PC nas redes sociais. Ao longo dos anos, ele falou publicamente sobre depressão, ansiedade e crises de pânico. Em uma de suas últimas publicações, feita no Natal de 2023, voltou a tratar do tema e deixou uma mensagem de apoio aos seguidores.

A trajetória do youtuber também ficou marcada por uma acusação que veio a público em 2020. Na ocasião, PC foi acusado de ter recebido e compartilhado imagens de nudez de uma criança. Ele negou ter cometido qualquer crime e afirmou que era alvo de uma articulação contra sua imagem.

Em fevereiro de 2021, um laudo da Polícia Civil apontou que não foram encontrados, nos aparelhos eletrônicos apreendidos durante a investigação, elementos que ligassem PC Siqueira ao crime investigado.