Matthew Perry em novo trailerReprodução/YouTube
Com o título de "Aquele Sobre Matthew Perry", em referência aos nomes dos episódios de "Friends", o projeto busca relembrar a carreira do artista, que faleceu em 2023, desde o seu início como comediante até alcançar o sucesso como um dos personagens favoritos do seriado norte-americano. O documentário irá contar com depoimentos da família e amigos do ator, com falas da irmã Mia Perry Bowick, por exemplo. Para além disso, ele também utilizará fotos e vídeos do arquivo particular da família.
Em anúncio, a plataforma contou sobre a série, que será dividida em três partes: “A irmã e amigos de Matthew Perry relembram esse homem generoso, engraçado e maior que a vida que cresceu para fama mundial — e compartilham como a honestidade do ator virou seu maior legado”.
Entre os comentários da publicação, fãs celebraram a novidade. Uma internauta explicou carinho pelo artista, “Amo ele tanto. Espero que ele saiba o quanto ele foi e ainda é amado e admirado”; enquanto outra, revelou emoção com o projeto, “Até o trailer foi o suficiente para nos fazer chorar... ele é o melhor amigo de todos nós”. Alguns, ainda, afirmaram: “Ele é amado”, “Aquele que nunca iremos esquecer” e “Oh, meu Deus”.
Após anos lutando contra o vício, Matthew Perry foi encontrado morto em outubro de 2023, aos 54 anos. De acordo com o laudo oficial, a causa do falecimento foi dada por uma overdose de cetamina, junto de afogamento acidental. O ator utilizava a substância em tratamento supervisionado para depressão, mas obteve doses ilegais fora do ambiente médico.
O ex-assistente pessoal de Perry, Keneth Iwamasa, foi condenado a três anos e cinco meses de prisão devido a participação na morte do artista. Ele ajudou a distribuir Cetamina ao ator, agiu como cúmplice, e muitas vezes aplicou a substância em Matthew, inclusive no dia de sua morte, mesmo sem possuir qualquer tipo de treinamento médico.
Outros envolvidos também foram condenados, como a traficante Jasveen Sangha, conhecida como “rainha da cetamina”, que teve pena de 15 anos de prisão; o médico Salvador Plasencia, que forneceu a droga ao ator, recebeu sentença de 2 anos e meio de prisão; e Erik Fleming, um conhecido de Perry, que servia como um intermediário na adquirição das drogas, foi condenado a dois anos.
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