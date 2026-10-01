Johnny Depp em novo trailer de 'Ebenezer'Reprodução/YouTube
Em publicação nas redes sociais, eles anunciaram a novidade: “Você acha que conhece a história dele? Pense novamente. Os espíritos chegaram em novo trailer oficial de ‘Ebenezer’”. Com direção de Ti West (“Pearl”), o filme tem previsão de lançamento para 13 de novembro nos cinemas.
Entre os comentários, internautas reagiram à notícia. Um internauta comentou sobre animação com adaptação, “Eu adoro a história do velho Scrooge e quem melhor que o Johnny Depp para dar vida ao personagem?”; enquanto outro, brincou sobre ansiedade para ver o longa, “Eu já estou sentado para assistir. Os funcionários do cinema me pediram para sair, porque o filme ainda não entrou em cartaz, mas eu não posso. Eu apenas estou muito sentado”, disse. Alguns, ainda, exclamaram: “Não posso esperar”, “Não vejo a hora” e “Muito animado”.
A trama reimagina a história original, integrando um novo tom sombrio à narrativa. O projeto se passa durante a véspera de Natal, na qual o avarento Ebenezer Scrooge (Jonny Depp) é visitado por um fantasma de seu antigo parceiro de negócios, Jacob Marley (Ian Mackellen), e pelos espíritos dos Natais do passado, presente e futuro. Assombrado pelas consequências de sua trajetória e pela possibilidade de um futuro solitário e infeliz, o protagonista precisa descobrir se ainda é possível mudar quem ele se tornou e seu destino.
Publicado originalmente em 1843, durante a Revolução Industrial na Inglaterra, “Um Conto de Natal” integrou o imaginário da data, tornando-se um clássico atemporal, e ganhando múltiplas adaptações para a televisão e cinema. Algumas das produções de destaque baseadas na obra, são “Scrooge” (1935), “O Adorável Avarento” (1970), “Barbie e a Canção de Natal” (2008), “Os Fantasmas de Scrooge” (2009) e “Minhas Adoráveis Ex-Namoradas” (2009).
Entre os nomes que integram o elenco da produção, estão atores como Ian McKellen (“O Senhor dos Anéis”), Tramel Tillman (“Homem-Aranha: Um Novo Dia”), Rupert Grint (“Harry Potter”), Sam Claflin (“Como Eu Era Antes de Você”), Andrea Riseborough (“Bom Garoto”), e Daisy Ridley (“Star Wars: O Despertar da Força”).
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