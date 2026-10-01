As protagonistas da montagem brasileira de 'Wicked': Myra Ruiz (Elphaba) e Fabi Bang (Glinda) - Divulgação/Jairo Goldflus

As protagonistas da montagem brasileira de 'Wicked': Myra Ruiz (Elphaba) e Fabi Bang (Glinda)Divulgação/Jairo Goldflus

Publicado 01/10/2026 22:56 | Atualizado 02/10/2026 07:25

O musical Wicked encerra neste sábado (4) sua temporada no Rio de Janeiro depois de três meses de apresentações. Em cartaz na Cidade das Artes desde julho, o espetáculo alcançou o maior número de ingressos vendidos na história do espaço, inaugurado em 2013, e levou mais de 124 mil pessoas às sessões.

A montagem teve sete apresentações por semana e manteve a lotação máxima durante todo o período. Produzido pelo Instituto Artium de Cultura em coprodução com o Atelier de Cultura, o espetáculo é estrelado por Myra Ruiz, no papel de Elphaba, e Fabi Bang, como Glinda.



“Ficamos muito felizes com a receptividade do público, com o acolhimento dos cariocas. O Rio de Janeiro provou que ama Wicked e nos mostrou que está ávido por grandes e mais elaboradas produções de teatro musical”, afirmou Carlos Cavalcanti, presidente do Instituto Artium de Cultura.



Além do desempenho nas bilheterias, a temporada teve ações voltadas à ampliação do acesso ao teatro. Mais de 19 mil ingressos foram distribuídos gratuitamente para estudantes e professores da rede pública de ensino e beneficiários de instituições sociais. Ao todo, 91 instituições participaram da iniciativa, que promoveu 11 sessões nas tardes de quinta-feira, durante o horário escolar.



A produção também comercializou mais de 21 mil ingressos populares pelos valores equivalentes ao vale-cultura, com entradas a R$ 50 e meia-entrada a R$ 25.



“Sediar um fenômeno como Wicked e bater o recorde histórico de bilheteria é a prova de que o Rio de Janeiro pulsa cultura. Unindo o entretenimento de padrão internacional com a inclusão social, a Cidade das Artes cumpre o seu verdadeiro papel de formar novas plateias e transformar vidas através da inclusão cultural”, declarou Isabel Werneck, presidente da Cidade das Artes.



A temporada também movimentou o mercado de trabalho e atraiu espectadores de diferentes estados e países. Segundo a produção, foram gerados 314 empregos diretos e mais de 1.800 indiretos. Entre o público pagante, 32% vieram de fora do Rio de Janeiro, principalmente de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Rio Grande do Sul e Pará.



O espetáculo também recebeu mais de 1.800 pessoas que compraram ingressos fora do Brasil. Os espectadores estrangeiros vieram principalmente de países como Argentina, Chile, Bolívia, Estados Unidos, México, Portugal e França.



A montagem ainda registrou forte adesão entre os fãs. O programa de fidelidade “Melhor Aluno de Shiz” teve 7.256 participantes ativos, que assistiram ao musical mais de uma vez. Entre eles, 81 chegaram ao número máximo previsto pelo programa, com 30 apresentações assistidas, e receberam vassouras inspiradas na personagem Elphaba. Outros 44 fãs alcançaram a mesma marca e ganharam varinhas de treino associadas à Glinda.



A temporada carioca é a quarta passagem da produção pelo Brasil. Antes do Rio, Wicked teve três temporadas em São Paulo, realizadas em 2016, 2023 e 2025, que, juntas, ultrapassaram a marca de 1 milhão de espectadores.

